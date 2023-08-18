Мелковато. Почему архитекторы дружно отвергли проект магазина на пр. Красноармейском в Барнауле

Деревянный дом на пр. Красноармейском, 35 в Барнауле, который хотели превратить в магазин, пока еще постоит — накануне градсовет отправил проект новой торговой точки на доработку. Подробности — в материале altapress.ru.

Утилитарно и масштаб не тот

17 августа градостроительный совет Барнаула рассмотрел проект магазина на месте деревянного дома, расположенного по адресу ул. Анатолия, 137а/пр. Красноармейский, 35. На этой линии уже находятся магазины сетей «Мария-Ра» и «Магнит», новое здание должно было продолжить ряд.

Проект магазина на ул. Анатолия, 137а. Проектная документация.

На представленном эскизе было изображено одноэтажное здание, ничем особо не примечательное. Эта тривиальность сразу же вызвала нарекания. Архитекторы согласились, что пр. Красноармейский должен иметь совсем другой масштаб. Вице-президент Союза архитекторов России (САР) Петр Анисифоров указал, что здесь можно было бы сделать хороший архитектурный памятник.

Петр Анисифоров,

вице-президент САР:

Проспект Красноармейский, все-таки — историческая зона центральной части города, она всегда застраивалась у нас очень образными зданиями. Не обязательно это были какие-то ансамбли, но здания, по архитектурному образу достаточно выразительные. Поэтому, честно говоря, обычный объем на этом месте я считаю каким-то не очень правильным.

С ним согласился архитектор Сергей Боженко, отметив, что здание хоть и выполнено со вкусом, но представляет собой утилитарный типовой проект. И если рассматривать представленный эскиз с точки зрения формирования облика одной из главнейших улиц города, то с этой задачей его автор не справился.

Проект магазина на ул. Анатолия, 137а. Проектная документация. Проект магазина на ул. Анатолия, 137а. Проектная документация. Проект магазина на ул. Анатолия, 137а. Проектная документация.

Проблема, которую пора решать

В связи с этими замечаниями главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников поднял вопрос определения минимальной и максимальной площади, предоставляемой под тот или иной вид застройки, с тем, чтобы участок позволял реализовать какой-то масштабный объект, а не только то, что позволяют средства и территория.

Виктор Четошников,

главный архитектор АК:

Все понимают категорию пр. Красноармейского. Уже есть, так сказать, маяки или реперы масштаба застройки. Во всяком случае, если двигаться вверх, то слева будут: многоэтажный жилой дом, комплексы «Идеал» и так далее. То есть, это серьезные, городского масштаба объекты. Не критикуя архитектуру, как таковую, считаю, что данный участок для подобных проектов никак не подходит.

К слову, представлявший проект архитектор Виктор Золотов сообщил, что впоследствии возможен выкуп смежных участков и строительство на объединенной территории каких-либо более высоких зданий. Однако пока что участки никто не продает. По словам Золотова, собственники ожидают повышения стоимости земли.

Дом на ул. Анатолия, 137а. Проектная документация.

Парковка vs остановка

Помимо внешнего вида и масштаба объекта возникли и вопросы относительно подъездных путей к будущему магазину. Депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко указал, что прямо напротив его предполагаемого входа расположен остановочный павильон.

Евгений Носенко,

депутат гордумы Барнаула:

Здесь очень востребованная остановка общественного транспорта и движение очень сложно организовано — нет кармана для общественного транспорта. Поэтому отдавать пространство перед магазином под парковку ни в коем случае нельзя — трафик здесь именно пешеходный.

Ранее проект на этом участке когда-то уже рассматривался, тогда было внесено предложение сделать его двухэтажным и разместить парковку на первом этаже. Впрочем, сами архитекторы этот совет признали сомнительным и родившимся исключительно от безысходности.

Проект магазина на ул. Анатолия, 137а. Проектная документация. Проект магазина на ул. Анатолия, 137а. Проектная документация.

Даже если уменьшить объем здания или иначе расположить фасад, возможны сложности с разворотом автомобилей, - считают члены градсовета, - да и въезд будет проходить прямо по транспортному карману остановки, что тоже не вариант.