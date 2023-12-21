Голубенький "гелик" продают в Сибири за 22 млн рублей.

В отличие от иных серий транспортных средств торговой марки Mercedes-Benz, автомобили G-класса сохраняют свой уникальный внешний вид независимо от модификации, будь то заводская или высокопроизводительная от подразделения Mercedes-AMG, уже на протяжении нескольких десятилетий.
Модель G3a выпускалась с 1929 по 1935 год.
Уже по «кирпичному» силуэту и мощным колесам в Mercedes-Benz G-Класса проглядывается принадлежность к внедорожному автохозяйству.
Сравнивать старого вояку с седаном представительского класса, конечно, абсурд: для Gelandewagen уготована участь преодолевать ухабы.
Есть в нем, однако, много для городской жизни, например, тот же отличный обзор, обеспеченный высокой посадкой и внушительной площадью остекления.
Оставаться динамичным в транспортном потоке позволяет мощный двигатель, а благодаря высокому клиренсу и малым свесам забраться на бордюр – сущий пустяк.
Размеры у Mercedes-Benz G-Class совсем не от внедорожника – минусуем проблемы с парковкой.
У Mercedes бензиновый двигатель на 4 л, автоматическая коробка передач и 585 лошадиных сил.
Ранее сообщалось, что стильный Maybach в матовой расцветке продают за 50 млн рублей.