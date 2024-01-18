18 января
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Автоновости

Черный алмаз. Что за новенький Rolls-Royce продают в Сибири за 99 млн рублей

Rolls-Royce Wraith 2023 года выпуска продают в Новосибирске за 99 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за новенький Rolls-Royce продают в Сибири за 99 млн рублей.
Что за новенький Rolls-Royce продают в Сибири за 99 млн рублей.
"Авито"

Wraith — шикарный фастбэк, отличающийся невероятным комфортом, потрясающей динамикой и безупречным качеством сборки. Элегантный аристократичный Rolls-Royce Wraith моментально приковывает восторженные взгляды, его невозможно спутать ни с каким другим автомобилем.

Эксклюзивные натуральные материалы и высочайшее качество отделки создают неповторимую уютную атмосферу в салоне. Шумоизоляция превосходит любые ожидания: о работе мощного двигателя можно судить только по работе стрелки часов, а о стремительном разгоне автомобиля – лишь по быстрой смене пейзажа за окном.

Среди материалов отделки особо стоит выделить удивительно мягкую кожу и натуральное дерево Canadel Panelling.

Представленный в 2023 году, Wraith стал самым мощным и быстрым автомобилем в модельном ряду Rolls-Royce. Высокотехнологичный сверхэффективный двигатель V12 объемом 6,6 литра и мощностью 632 лошадиных сил способен разогнать эту массивную модель до 100 км/ч всего за 4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч.

Wraith оснащается восьми ступенчатой автоматической трансмиссией, благодаря которой переключение передач осуществляется плавно и абсолютно незаметно для водителя и пассажиров. Она работает в сочетании с инновационной системой Satellite Aided Transmission, что буквально означает «трансмиссия, которой помогает спутник»: с ее помощью автомобиль получает данные о дорожных условиях, которые ждут его впереди, и заранее выбирает оптимальный режим поездки.

Ранее стало известно, что за гиперкар продают за 1 млрд рублей. Отмечается, что это самый дорогой автомобиль, который продают в России.

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