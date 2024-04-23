Автомобиль из настоящей древесины продают в Сибири за 35 тыс. рублей

Отмечается, что салон и кузов автомобиля выполнены из натуральной древесины.
Автомобиль действительно выглядит внушительно. В объявлении указано, что это образец отечественного автомобилестроения.
Машина имеет двигатель мощностью 76 "бобриных" сил, а также механическую коробку передач.
Собрано все на казахской сварке в лучших традициях.
Ранее сообщалось, что завораживающий кабриолет продают в Сибири за 1,4 млрд рублей.
Отмечается, что на весь мир выпустили всего 99 машин. Однако всего две из них отправятся в Россию.
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