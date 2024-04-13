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Жизнь

Виктор Томенко поделился кадрами облета Алтайского края с главой МЧС России. Фото

Ранее стало известно, что губернатор Алтайского края и глава МЧС России совершают облет над регионом для контроля паводковой обстановки. Виктор Томенко опубликовал фото из вертолета.

Виктор Томенко поделился кадрами облета Алтайского края с главой МЧС России
Виктор Томенко поделился кадрами облета Алтайского края с главой МЧС России
Telegram-канал «Виктор Томенко»

Также губернатор отметил, что они уже совершили облет над Обью, чтобы оценить с воздуха ситуацию с паводком, из-за которого на территории нашего края был введен режим ЧС.

Томенко также рассказал, что сегодня 13 апреля будет проведено совещание для обсуждения того, что уже сделано для ликвидаций последствий разрушений и наши планы на ближайшее время.

Он отметил, что ситуация с паводком в регионе стабилизируется. Но все силы и средства органов власти и чрезвычайных служб приведены в готовность, чтобы оперативно прийти на помощь в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что губернатор Алтайского края и глава МЧС России совершают облет региона.

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