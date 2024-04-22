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Жизнь

В мехах, кокошниках и блестках. Как прошла Алтайская неделя моды - фоторепортаж altapress.ru

Более 100 моделей, почти 40 дизайнеров и 20 межрегиональных брендов — все они показали себя на Altai Fashion Week-2024, которая прошла с 19 по 22 апреля. Какими новыми образами удивили барнаульцев мастера моды — в фоторепортаже altapress.ru.

Конкурс дизайнеров на Altai Fashion Week-2024
Конкурс дизайнеров на Altai Fashion Week-2024
Дмитрий Лямзин

Алтайская неделя моды прошла в третий раз в Барнауле с 19 по 22 апреля. По словам ее организаторов — профессиональных моделей и руководителей модельных агентств Маргариты Пикалиной и Виктории Труевцевой — этот год побил все рекорды. В нем участвовали более ста моделей и около 40 дизайнеров из Бийска, Рубцовска, Томска, Междуреченска и Горно-Алтайска.

"В первый год у нас даже не было конкурса дизайнеров - он появился только на втором фестивале. Тогда участвовали всего 10 человек. А сегодня на конкурс заявки подали 37 профессионалов, из них участвуют 35 человек", — поделились организаторы.

В этот раз модные показы прошли в банкетном зале Royal park. По словам Маргариты Пикалиной, он больше подходит настроению весны, чем локация прошлого года — ТЦ "Гранд Арена". "Тогда помещение соответствовало стилю лофт. Новая же площадка — более легкая, цветущая, пробуждающая", — отмечает организатор.

Долгожданное событие для многих мастеров моды — конкурс дизайнеров — состоялся 20 апреля. 20 межрегиональных брендов показали новые коллекции в пяти номинациях: pret-a-porte, сouture, этно, creative-art и новой категории — история одного костюма.

"Эта номинация предназначена для тех, кто любит и умеет изготавливать красивую одежду, но у него нет возможности создать полноценную коллекцию. И пусть хоть одно платье, но он покажет его на конкурсе", — объясняет соорганизатор Алтайской недели моды Наталья Звягина.

Дизайнеры в этом году боролись сразу за несколько главных призов:

  • участие в конкурсе дизайнеров в Санкт-Петербурге, главный победитель которого поедет в Италию;
  • участие в конкурсе дизайнеров в Иркутске, главный победитель которого поедет в Москву или Китай;
  • участие во всероссийском конкурсе "Леди Евразия", который пройдет в Горном Алтае;
  • "фотосессия под ключ" в российском глянцевом журнале Vmode;
  • обучение на курсах по дизайну в Алтайском государственном университете.
Конкурс дизайнеров на Altai Fashion Week-2024
Конкурс дизайнеров на Altai Fashion Week-2024
Дмитрий Лямзин
Конкурс дизайнеров на Altai Fashion Week-2024
Конкурс дизайнеров на Altai Fashion Week-2024
Дмитрий Лямзин
Конкурс дизайнеров на Altai Fashion Week-2024
Конкурс дизайнеров на Altai Fashion Week-2024
Дмитрий Лямзин
Конкурс дизайнеров на Altai Fashion Week-2024
Конкурс дизайнеров на Altai Fashion Week-2024
Дмитрий Лямзин

Завершили неделю моды 21 апреля детский показ моды и вечерний фэшн-показ "Wedding day". На нем представили новые свадебные образы.

"Нам важно показать, что наши дизайнеры могут и умеют производить качественную и красивую одежду, которая не уступает мировым брендам", - заявляет Маргарита.

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