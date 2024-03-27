В Госдуме предложили установить единые зарплаты бюджетникам

Ряд депутатов решили внести в Госдуму законопроект, по которому планируется устанавливать единый базовый оклад для работников бюджетной сферы. Об этом пишут «Известия».

Авторы идеи отметили, что люди одних профессий, но проживающих в разных регионах, не должны задаваться вопросом, почему их труд по-разному оценивается.

Чтобы уйти от такого неравенства, депутаты предложили поднять ставку до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 19 942 рубля.

На сегодняшний день этот показатель в сфере здравоохранения и образования может составлять от пяти до 12 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рекордный рост зарплат курьеров.

Самое важное - в нашем Telegram-канале