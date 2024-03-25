Умники, Linkin Park, поэты. 13 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

В театр
Драматический балет с Сергеем Полуниным «Распутин» в Театре драмы – 28 марта, 19:00, 12+
«Просто бэби, или Любовь по-французски» в Музыкальном театре – 25 марта, 19:00, 16+
«Прощание в июне» в Молодежном театре – 28 марта, 18:30, 16+
«Гедда Габлер» в Крепостном театре – 30 марта, 18:00, 18+
В кино
Психологический триллер от Бенуа Деломма «Материнский инстинкт» в «Киномире» – с 28 марта, 18+
Комедия от Ильи Маланина «Ненормальный» в «Киномире» – с 28 марта, 12+
На концерт
Тур «XX лет группе» рок-группы «Мураками» в Hairy Lemon Pub – 31 марта, 19:00, 12+
Оркестр GAGMO с концертом «Симфония Linkin Park» в ДК Моторостроителей – 29 марта, 19:00, 6+
На игру
Квиз «Обо всем на свете #5» в ивент-баре «Альтер Эго» – 26 марта, 19:30, 16+
В филармонию
Волшебные образы и психологические драмы на концерте «К 180-летию Н.А. Римского-Корсакова» в Филармонии – 31 марта, 17:00, 6+
На чтения
Поэтический вечер Анны Крыловой «100% искренности» в музее «Город» – 30 марта, 16:00, 12+
Для детей
Шоу фокусов «Праздник с чудесами» в Крепостном театре – 31 марта, 13:00, 6+
«Огниво» в Молодежном театре – 31 марта, 12:00, 6+
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