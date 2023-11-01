«Ухряпали, а теперь восстанавливаем». Почему Барнаул не может завтра стать Шанхаем

Лучший инвестор за всю историю края – Акинфий Демидов, считает замминистра экономического развития региона Алексей Ерохин. Ни разу не появившись в Барнауле он организовал завод и социальную инфраструктуру. А есть ли условия для таких подвигов у современных инвесторов и что нужно сделать, чтобы они возникли – бизнесмены и власть обсудили на форсайт-сессии «Барнаул: образ будущего» .

Чем хорош Алтай для инвесторов

Как считает Алексей Ерохин, Алтайский край носит на себе функции восточного логистического хаба.

Через нас проходит дорога AH4 – которая соединяет Россию с Китаем. «Наша задача использовать этот путь в полную силу, - говорит Ерохин. – Впрочем, у нас и сейчас 86% экспорта идет на восток».

Второе преимущество – свободные производственные площади.

«Прорабатываем мастер-план производственной площадки на ул. Звездной на 66 гектаров, чтобы предоставить участки с инфраструктурой инвесторам», - говорит Ерохин.

Алексей Ерохин. Ирина Пергаева

Как добавил начальник управления по предпринимательству и развитию рыночной инфраструктуры края Александр Евстигнеев, за последние три года в регионе начали строительство нескольких технопарков.

«Юг Алтая» в Рубцовске уже запущен и успешно работает. «Биотех» в Бийске - еще на стадии строительства. Не позднее весны 2025 года должны запустить промышленный технопарк «Компонент» в Барнауле.

По словам вице-мэра города Андрея Федорова, в новый генплан планируют включить особо-экономические зоны – порядка 400 гектаров под производственные предприятия.

Андрей Федоров. Ирина Пергаева

Новое преимущество, по словам Ерохина, - введенный региональный инвестиционный стандарт 2.0, благодаря которому ускоряются административные процедуры: получение разрешения на строительство, технологическое подключение и т.д.

«Стандарт прописывает алгоритмы получения инвесторами разрешений, которые помогают максимально быстро запустить инвестиционный проект. Каждый инвестор понимает, какое время займет та или иная процедура, - объясняет замминистра. – У нас есть и декларация, которая гарантирует налоговые преференции и т.д».

Также министерство собрало инвесткарту Алтайского края, на которой расположены все доступные для инвестиций земли и создало агентство по привлечению средств, которое сопровождает крупные проекты по принципу одного окна. Таких, по словам Ерохина, уже 50 на сумму более 100 млрд рублей.

Определить инвестиционную привлекательность региона очень просто, говорит гендиректор группы компаний «Союз» Владимир Отмашкин. Если плановая себестоимость продукта, который может быть в нем произведен, выгоднее, чем на других территориях, значит нужно инвестировать. Если нет – то нет.

Мнение бизнесмена

Гендиректор компании «Комплекс АГРО» Дмитрий Беляев пообещал отчитываться о том, как работают эти стандарты при создании предприятия по переработке масла с партнерами из Индии.

Пока же он рассказал о своем опыте инвестирования в алтайскую промышленность:

«Просил государство выделить земли и выставить аукцион по аренде. Один участок отбил, по второму пришли одни товарищи, задрали цену – и я отошел в сторону. Это заняло 1,5 года. Получить разрешение на строительство – еще 1,5 года. Строительство и введение в эксплуатацию – 2,5 года. Почти шесть лет зазора между началом вложений и реализацией – о каких инвестициях может идти речь? Кто сюда пойдет?».

Дмитрий Беляев. Ирина Пергаева

Он считает, что прежде чем привлекать деньги, край должен сформировать привлекательный продукт и продавать его. Это невозможно без создания инженерной инфраструктуры на участках.

«Пока выглядит как: «Вот поле, бери лопату, а при определенных условиях принесем тебе водички попить»», - добавил бизнесмен.

Отдельно он отметил проблему подъездных железнодорожных путей. Небольшой участок могут контролировать несколько собственников.

«Каждый делает что хочет. Хорошее настроение – дешево пройду, а завтра завернет ценник и как? Зачем мне строиться в конце тупика, если завтра могут руки выкрутить? – спрашивает Беляев. Он просит навести порядок: национализировать участки пути, либо жестко контролировать тарифы на перевозки.

Другие предложения

Александр Евстигнеев сказал, что прежде всего в крае требуется создать условия для широкого круга инвесторов через совершенствование регионального законодательства и расширять инфраструктуру поддержки бизнеса.

Александр Евстигнеев. Ирина Пергаева

Также развития требуют технологические условия до такого уровня, который бы позволил конкурировать с европейскими компаниями.

В это время инвесторам не стоит зацикливаться на сотрудничестве с соседними странами, нужно изучить рынки Африки и Латинской Америки и экспортировать туда.

Кроме того, развития требуют креативные индустрии, которые позволили бы молодежи монетизировать товары и услуги интеллектуальной собственности.

Владимир Отмашкин предложил разобраться, почему уходит бизнес.

«Мы в последние годы сами его разрушали, - говорит Отмашкин. - Помните, кричали: «Уничтожьте предприятие, заплатите налоги»? А сегодня говорим: «Елки-палки, был бы радиозавод да «Геофизика» – да у нас были бы дроны». Забыли, что закон «о банкротстве» прежде всего о санации. То, что было накоплено, ухряпали, а теперь начинаем восстанавливать».

Владимир Отмашкин. Ирина Пергаева

Помимо этого, он отметил, что инвестиции запускает государство. «Почему государственные заводы строятся в центральной России, на те деньги, которые мы зарабатываем – почему они не здесь? Нужно уметь правильно заходить в кабинеты и правильно требовать», - сказал бизнесмен.

В заключение Владимир Отмашкин призвал найти для города цель и составить план ее достижения.