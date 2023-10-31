Аж трясет. Как сейсмические нормы тормозят строительство школ в Барнауле

На форсайт-сессии «Барнаул: образ будущего» вновь вернулись к вопросу дефицита школ в городе. Что усугубило ситуацию, а также какая политика изменит Барнаул до неузнаваемости – объясняли застройщик и директор частной школы.

Проблему с нехваткой бюджетных учреждений усугубили новые нормы, отмечают застройщики.

В 2020 году правительство России изменило сейсмическую зону в Алтайском крае. По новым требованиям, в Барнауле должны были строить здания, рассчитанные на землетрясения в семь-восемь баллов вместо шести.

Строительное сообщество, опираясь на исследование ученых, проведенное после Чуйского землетрясения, посчитало изменение необоснованным. И, конечно, невыгодным: каждый балл значительно повышает себестоимость строительства, по некоторым оценкам, не менее, чем на 15%.

В 2021 году алтайским специалистам удалось убедить федеральный Минстрой в абсурдности указа. В итоге новые правила отменили для многоэтажных домов, но не для школ, детсадов и больниц. До сих пор строители пытаются вернуть старые нормы.

«Из-за сейсмики и того, что учреждения обязательно должны односменными, школа на 550 мест стала стоить 2,1 млрд рублей вместо 550 млн, - отметил гендиректор «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов. - Но кто даст деньги на эту школу? Нормальный человек в правительстве РФ скажет: раньше просили 500 млн, а сейчас 2 млрд. Нелогично!».

Юрий Гатилов. Фото: Дмитрий Лямзин.

Он считает, что проблему с нехваткой школ решает вторая смена. А пока не получается отменить новые сейсмические требования, следует проводить на каждом отдельном участке микросейсморайонирование, которое бы устанавливало, на какой балл нужно рассчитывать «стойкость» здания.

«По сейсмике тема избитая <…>. Кто на себя готов взять ответственность и строить вопреки нормативам?» - закрыл дискуссию вице-мэр Барнаула Андрей Федоров.

Школа – центр всего

Директор Барнаульской классической школы Анна Паутова считает неуважением строить учреждения на две смены, «не спрашивая тех, кто будет там учиться».

«Каково заканчивать заниматься в восемь вечера? И когда в школе нет ни времени, ни места для воспитательной работы, потому что нет свободных учителей и кабинетов? – сказала она. - Молодежь, которая хочет уехать из города, появилась не из неоткуда. Сначала это были дети, которые ходили в сад и школу. Мы мало думаем о том, что ребенка касается все: грязный автобус, невкусная столовая и т.д».

Анна Паутова, директор Барнаульской классической школы. Ирина Пергаева

Как подчеркивает Анна Паутова, школа – единственное место в городе, где дети получают стабильный опыт социальных контактов. Она должна работать в одну смену, чтобы вечером была возможность вести кружки, а в выходной – открывать культурный центр.

Кроме того, по словам директора, Барнаул изменится до неузнаваемости, если сначала будут строить школы и только после этого возводить вокруг них жилые кварталы. К тому же, это выгодно застройщикам: стоимость квартир в таком районе с самого начала будет выше.