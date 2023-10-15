18 октября
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Жизнь

Тонкий слух на мультики и рок без пюпитра. 6 концертов, которые стоит посетить до конца октября в Барнауле

“Король лев” в исполнении виртуозов — легко, лучшие треки “Горшка” — заверните две штуки. Altapress.ru собрал подборку всевозможных концертов: от драматичных лириков, до глубокого органа и “Короля и Шута”.

Группа "Concord Orchestra".
Группа "Concord Orchestra".
vk.com/concord_orchestra

В ГМИЛИКА пройдет международный фестиваль камерной музыки «Покровские премьеры». Он приурочен к фестивалю Союза композиторов России «Пять вечеров».

Музей культуры Алтая (ГМИЛИКА).
Музей культуры Алтая (ГМИЛИКА).
vk.com/gmilika

В концертах прозвучат произведения композиторов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Когда: 15 октября в 15:00.

Группа &quot;Neo Classic Orchestra&quot;.
Группа "Neo Classic Orchestra".
vk.com/neoclassicorchestra

В ДК “Барнаул” Neo Classic Orchestra представит новую программу: Волшебный мир Дисней. Виртуозный коллектив сыграет мелодии из полюбившихся зрителям мультфильмов и фильмов, таких, как “Король лев”, “Красавица и чудовище”, “Звездные войны”, “Малефисента”, алладин и многие другие.

Когда: 19 октября в 19:00.

Группа &quot;NЮ&quot;.
Группа "NЮ".
vk.com/numusic2018

В “Титов-Арене” исполнитель “NЮ” выступит с сольным концертом. Его творчество — это смесь драматичной лирики, пиано-рока и рок-н-ролла. На выступлении он представит такие треки, как “Веснушки” “Никто”, “Некуда бежать”, а также новые композиции.

Когда: 15 октября в 20:00.

Мансур Юсупов, органист.
Мансур Юсупов, органист.
philharmonia-barnaul.com

В Государственной филармонии Алтайского края пройдет концерт Мансура Юсупова из Калининграда. Музыкант исполнит на органе композиции Баха, Регера и Франка. Ценители специфического звучания органов и большого размаха октав — оценят.

Когда: 16 октября в 18:30.

Группа &quot;Северный флот&quot;.
Группа "Северный флот".
vk.com/sever_flot

В ДК “Моторостроителей” выступит группа “Северный флот” с большим концертом, посвященным Михаилу Горшеневу и группе «Король и Шут». Зрителей ждет программа, охватывающая все периоды культовой группы — от «Ели мясо мужики» до «Мертвого анархиста», от «Лесника» до «Проклятого старого дома».

Когда: 18 октября в 18:00.

Группа &quot;Concord Orchestra&quot;.
Группа "Concord Orchestra".
vk.com/concord_orchestra

В ДК “Моторостроителей” Concord Orchestra выступит с аранжировками любимых рок-групп, таких, как Nirvana, Scorpions, Linkin Park, Metallica, Led Zeppelin, Limp Bizkit, Depeche Mode, Rammstein, AC/DC и другие. На сцене исполнители будут не просто играть на инструментах, но и танцевать с ними, создавая уникальную историю без пюпитров и нотных тетрадей.

Когда: 30 октября в 19:00.

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