Кошачьи картины, космические “медузы” и коллекции веснушек. 8 идей, куда сходить этой осенью в Барнауле

Altapress.ru рассказывает, какие интересные мастер-классы, концерты и выставки пройдут в Барнауле в ближайшие недели.

Кинотеатр “Премьера”

“Импостер”

Баловень судьбы перед свадьбой падает в канализационный люк. Чтобы выбраться из западни, жених создает в соцсетях женский аккаунт с просьбой помочь выбраться. Пока он пытается найти выход, то открывает для себя правду о том, что в люк он, возможно, попал не случайно.

Показ: 16 сентября в 14:35 и 20 сентября в 11:00.

Вход: 150 руб.

Фильм "Импостер" в кинотеатре "Премьера". vk.com/premiere_22

“Орел и решка”

Главный герой получает письмо от невесты и узнает, что она уже вышла замуж. Желая вернуть ее, он возвращается с нефтепромыслов в Москву и устраивается к ней на работу. Но тут начинается череда непредвиденных событий.

Показ: 19 сентября в 14:00.

Вход: свободный.

“Медуза” в космосе

15 сентября с космодрома Байконур запустят ракету. В Барнауле можно будет увидеть “медузу” — след от отделения ступеней корабля. Всем желающим предлагают в 22:44 внимательно вглядываться в небо со стороны юга-юго-востока.

Фото космической "медузы". vk.com/astrobarnaul22

Время картин

До 5 ноября можно посетить выставку «Женщины в русском искусстве» в Художественном музее Алтайского края. Картины предоставил Государственный Русский музей.

В экспозиции собрано 30 картин русских художников 18-20 века. Все они акцентируют внимание на образе женщины в ее разных социальных ролях и проявлениях.

Выставка «Женщины в русском искусстве» из собрания Русского музея. vk.com/muzeighmak

Когда: до 5 октября в 12:00 и в 15:00, по четвергам – дополнительный сеанс в 17:30

Цена общего билета: 180 руб.

Цена льготного билета: 90 руб.

Цена социального билета: 45 руб.

Созвездие веснушек

В клубе “Фараон” состоится концерт концептуального рэпера Pyrokinesis. Он исполнит такие треки как “Легенда о Богине Гроз”, “Веснушки”, “Зависимость”, “Око”, “В небо коза емае” и не только.

Когда: 26 сентября в 19:00

Цена билета: 1700 руб.

Обложка альбома "Геометриятьмы". vk.com/pyrokinesis

Замурчательные картины и пушистые кинопоказы

16 сентября котокафе Nikomur предлагает всем принять участие в мастер-классе и создать на черном холсте акриловый шедевр. Котики и осенние листья будут помогать в работе. После мастер-класса гости смогут побыть в пушистой компании.

Когда: 16 сентября в 16:00

Цена мастер-класса: 1500 руб.

Котокафе Nikomur. Анна Зайкова

17 сентября в котокафе Nikomur устроят кинопоказ мелодрамы “Дождливый день в Нью-Йорке”. Там можно будет уютно провести осенний вечер в компании кошек, и завернувшись в теплый плед.

Когда: 17 сентября в 18:30

Цена билета: 350 руб.

“Как кайф”

29 сентября в ДК Моторостроителей состоится сольный концерт комика Павла Дедищева, резидента «Stand Up на ТНТ» и финалиста «Comedy Баттл». Дедищев расскажет свои новые шутки без телевизионной цензуры.

Когда: 29 сентября в 19:00

Цена билета: от 900 руб до 2800 руб.

“Собрание”

В галерее “Республика ИЗО” до 22 октября можно познакомиться с экспозицией “Собрание”. В этом году выставка немного отличается от предыдущих: в ней принимают участие только лауреаты и дипломанты разных лет.

Когда: с 23 сентября по 22 октября с 13:00 до 19:00

Цена билета на открытие: 300 руб.

Цена билета: 150 руб.

Галерея "Республика ИЗО". vk.com/respublikaizo

Смотри, Юпитер!

16 сентября на астроплощадке Барнаульского планетария можно будет понаблюдать за Сатурном и Юпитером. Всех желающих приглашают заглянуть в телескоп, чтобы увидеть такой близкий и такой далекий космос.

Когда: 16 сентября с 21:00 до 23:00

Цена: бесплатно.