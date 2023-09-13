Пушкин и карта. Алтайский музыкальный театр ставит мистический триллер-мюзикл

В Музыкальном театре готовят премьеру спектакля «Пиковая дама». Пушкинский мистический триллер обещают сделать модным и молодежным. Историю Германна, которого легенда о беспроигрышной комбинации карт увлекла в мир темных страстей и довела до ручки, обещают рассказать в жанре мюзикла. Вот что говорит о предстоящем показе главный режиссер театра и постановщик спектакля Татьяна Столбовская.

О выборе истории

- Повесть Пушкина «зацепила» меня еще в школе. Недавно к нам на фестиваль «Шаг» приезжал народный артист Евгений Князев и читал отрывок из этого произведения. Как раз тот интригующий момент, когда Германн пришел к графине и ждал когда они останутся наедине. Весь зал просто затаил дыхание.

Конечно, эта тема манкая для режиссера, но очень сложная. В ней есть некий шифр, который очень интересно разгадывать. Нет ни одного случайного слова, ни одной случайной ситуации.

Подготовка спектакля "Пиковая дама". Виктория Паршкова.

О музыке

- Впервые «Пиковая дама» предстанет в жанре мюзикла. Это провокационная музыка, звучит в сегодняшнем динамичном стиле, доступном для молодежи.

Драматические театры давно и часто используют название «Пиковая дама», есть и прекрасная опера Чайковского. Захотелось даже немного его процитировать, надеюсь, авторы поймут и простят, поскольку в некоторых местах просто просится такое отступление от жанра. Прям несколько тактов. У постановки дабл-трек: какая-то часть будет идти под фотограмму, какая-то - под живой оркестр.

О либретто

- Его написала Наталья Кузьминых. Несмотря на то, что музыка современная, либреттист смогла соблюсти дух того, пушкинского, времени. Сумела все сплести.

Подготовка спектакля "Пиковая дама". Виктория Паршкова.

О школьниках

- Конечно, это школьная программа. Поэтому в первую очередь спектакль рассчитан на молодую аудиторию, на подростков 12+. Но, я думаю, что и взрослым будет интересно вспомнить этот сюжет, посмотреть, как это может быть представлена на сцене.

Герой повести ведь тоже молод. Это было важно для Пушкина. Именно в молодости мы совершаем самое большое количество ошибок. Так что Герман будет понятен молодой аудитории, интересен и, наверное, поучителен. Тема - насущная: игромания, одержимость. Хотя она и подспудная, не главная.

Подготовка спектакля "Пиковая дама". Виктория Паршкова.

О главной теме

- Наверное, главное - во что человек поверил - в то, что было, и в то, чего не было никогда. Германн ведь был латентным игроком, он и карт в руках не держал. И природа его такова, что у него было достаточно воли, чтобы запретить себя ввязываться в сомнительные истории. Но вдруг что-то случилось такое, что он сорвался.

Сначала он верил в идею, потом аккуратно сам себя убедил в ее истинности и, в конце концов, стал одержим. То есть человек сам себя заставил поверить. Это очень интересный момент.

Об авторе

- Мне бы хотелось ввести автора в повествование. В произведении есть эпиграфы, в которых незримо с нами присутствует Пушкин, и их, я думаю, как-то аккуратно нужно ввести в спектакль.

Подготовка спектакля "Пиковая дама". Виктория Паршкова.

О сценографии

- Мы работаем с художником Николаем Чернышевым. У него всегда концептуальные декорации. Они отличаются лаконичностью, но действенностью. Будут некие инсталляции. И, конечно, много мистики. Была ли эта история действительно мистической, мы не знаем. Но для Германна точно была, для него это не просто случайность.

Деньги и карты, которые сопровождают героя от начала до конца, будем визуализировать.

На сцене будем много народа. Это не камерная постановка. Одномоментно на сцене будет присутствовать до 40 человек.

О костюмах

- Они не привязаны к эпохе, эклектичные, но при этом очень стильные, красивые. Они эффектные - это очень важно для «картинки», для восприятия зрителя. Особенно, в Музыкальном театре. Ну и, конечно, артистам тоже хочется выглядеть на высоте.

Где-то это викторианский стиль, где-то сегодняшний день. Но художник также смог сбалансировать и привести это к общему знаменателю. В костюмах также нет ничего случайного. Пушкин все время шифрует тройку, семерку, туз, и мы попались на эту удочку, и тоже будем связывать всю визуальную составляющую с этими цифрами.

Об «осовременивании»

- История циклична, а классика - это на все времена. Надо осовременивать старые сюжеты, но очень аккуратно. Сейчас никто уже не будет воспринимать бантики и рюши, платья с подборами. Будет казаться, что это все не про нас, а на самом деле ведь про нас, про людей.

Премьера «Пиковой дамы» пройдет 29 сентября в 18:30, 30 и 1 октября в 17:00.