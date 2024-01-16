Тайна барнаульского лихача. История начала автомобильной эпохи Алтая с ее последующим разоблачением

В нашу коллекцию исторических заблуждений о Барнауле, о которых altapress.ru писал в августе 2023 года, стоит добавить еще одно: о том, что автомобильная история города началась с разрешения молодому купцу-лихачу Михаилу Морозову ездить по городу. Якобы его выдала городская дума в мае 1908 года, и в том числе - потому, что автомобиль экологичнее лошади - он не образует навоз. В этой версии много предположений, которые не имеют подтверждения, но, как обычно, кочуют с одного сайта на другой.

«Автомобиль экологичнее лошади»

Вот самые распространенные утверждении о появлении в Барнауле первого автомобиля и начале автомобильной эпохи.

Первым автовладельцем стал Михаил Морозов – сын одного из крупнейших купцов города Андрея Морозова и сам купец.

Ни один архив не сохранил упоминания о марке той машины.

Автомобильная история города началась после того, как ездить по городу Морозову-младшему разрешила Барнаульская городская дума 26 мая 1908 года.

Случилось это после того, как вопрос поставили на голосование, и 14 голосов было за автомобиль, а 13 против.

Гордума дала разрешение ездить потому, что автотранспорт «экологичнее лошади, так как не оставляет после себя навоз».

Однако тщательное изучение решения городской думы позволяет нам сделать вывод: здесь масса неточностей.

Здание Барнаульской гордумы до перестройки, начала XX века. ОК. Барнаул. Юбилейные даты.

«Это был «Бьюик»

Начнем с марки морозовского авто. Краевед Виктор Суманосов без колебаний говорит: марка известна – «Бьюик». Не определен лишь год выпуска.

Теперь о том, разрешала ли Барнаульская гордума ездить Морозову или нет. 26 мая 1908 года гласные (по-нынешнему - депутаты) действительно обсуждали автомобильный вопрос: поступило заявление двух думцев - Ивана Полякова и Тимофея Гончарова.

Первый известен тем, что построил нынешний магазин «Красный» на пр. Ленина, причем к тому моменту он только-только сложил с себя полномочия городского головы. Второй в обычной жизни был поверенным по делам бизнеса Полякова.

Однако речь в их заявлении вовсе не шла о том, чтобы разрешить автомобильную езду по городу. Все с точностью до наоборот.

"Бьюик". en.wikipedia.org/wiki/Buick_Model_B

«Была масса аварий с лошадьми и экипажами»

Поляков с Гончаровым просили запретить ездить на машине одному конкретному автовладельцу. Чувствуете нюанс? «Сим имеем честь просить Городскую Думу воспретить Михаилу Морозову ездить в черте города на автомобиле», - написали они.

То есть к этому времени у Морозова-младшего уже была машина (и, возможно, не у него одного), а он какое-то время свободно гонял на ней по городу, и разрешения у гордумы не спрашивал.

Стало быть, 26 мая 1908 года никак не может быть датой начала автомобильной истории Барнаула.

Мотивация Полякова-Гончарова это только подтверждает. В своем заявлении они пишут: была «масса аварий с лошадьми и экипажами, а также увечья людей». Все же, чтобы совершить эту массу аварий, требуется время.

Вид на торговый дом купца Морозова, 1904г. (ул.Л.Толстого, 21) retro.moi-barnaul.ru

«Воспретить не имеем права»

Господа гласные запрещать Морозову ездить по городу не стали. Тут опять исправляем неточности: не потому, что автомобиль «экологичнее» и «не образует навоза». Просто у гордумы не было на это полномочий.

«Воспретить кому-либо ездить по городу Дума не имеет права, согласно существующих законоположений», - вот цитата из «Определения Барнаульской городской Думы от 26 мая 1908 года» (документ - здесь).

Причем по этому вопросу (воспретить/не воспретить) никакого голосования не проводили.

Кстати, отец барнаульского лихача Андрей Морозов тоже был в то время гласным городской Думы (а не сам Михаил, как утверждают некоторые СМИ, который был избран только в следующий состав).

И не исключено, что Морозов-старший, который нередко "прогуливал" заседания (а в материалах гордумы есть анализ посещаемости), на сей раз пришел и участвовал в дискуссии, связанной с его сыном. Всего же в тот день присутствовал 31 гласный.

Ул.Б.Тобольская( с 1910г. ул.Л.Толстого). Слева торговый дом купца Морозова (ул.Л.Толстого, 38) retro.moi-barnaul.ru

«Лошади к автомобилям не привычны»

Между тем, Поляков с Гончаровым все в том же заявлении предлагали еще и издать обязательное постановление по поводу езды по Барнаулу - ведь «в будущем никто от этого (то есть от аварий. – Прим. Altapress.ru) не застрахован».

Суть обязательного постановления они не изложили, но речь не шла о полном запрете или разрешении. Получается, 26 мая могло стать скорее днем появления первых в истории Барнаула правил дорожного движения. Но не стало.

Как объяснил на заседании сотрудник управы (органа, исполнявшего решения думцев), гордума не вправе регулировать езду путем обязательных постановлений.

Гласные Барнаульской городской Думы, конец XIX века. ВК/История Барнаульской городской Думы.

«В крайнем случае она может ограничить или даже воспретить езду по известной улице или площади, разумеется, строго мотивируя свое постановление», - объяснила управа.

Поэтому представитель управы предложил оставить без удовлетворения заявление Полякова-Гончарова. Но вопрос о том, следует ли вводить ограничения для автомобильной езды по городу путем издания обязательного постановления, вызвал разногласия, из-за чего его (и именно его) и поставили на голосование.

13 думцев проголосовали за постановление, 14 против. Вводить ограничения на езду машин по городу не стали.

"Фиат Зеро" 1912 года (Италия). Одна из первых барнаульских машин. ВК/Алтайское краеведение.

«В это верится слабо»

А вот точной даты появления автомобиля в Барнауле историки пока не называют. По одной из версий первым автовладельцем был все же купец Федулов, купивший машину в 1907-м.

Интересные размышления на этот счет приводило издание «Контраст». Автор публикации утверждал, что сохранилось фото из Славгорода, датированное 1904-1905 годами. На нем - автомобиль «Де-Дион Бутон» вместе с владельцем — предпринимателем С. Ф. Перовым (опубликовано на странице «Алтайское краеведение»)

«Так что же — то, что уже было в Славгороде, добралось до Барнаула лишь через пять лет? В это верится слабо», - пишет автор.

Скорее всего в Барнауле первые авто появились раньше, чем в Славгороде, предположил автор, - до 1904-1905 годов. Что ж, правдоподобное соображение - но никем пока не подтвержденное.

Участники автопробега Пекин-Париж на автомобилях "Де-Дион Бутон", 1907. dottore.ru

«Испуганные лошади порвали сбрую»

В общем, день 26 мая 1908 года не выглядит как точка отсчета автомобильной истории. Но и герой того дня Михаил Морозов не выглядит как мажор, как его часто называют.

Мажор – человек, прожигающий жизнь и деньги родителей, «золотая молодежь». Но, похоже, 28-летнего Морозова назвали мажором только за молодость (в 1908 году ему было 28 лет) и за то, что любил быструю езду.

Честно говоря, на представителя «золотой молодежи» он не очень-то похож. И с этим его определением тоже не согласен Геннадий Шейда, участник инициативной группы «Один дом – две эпохи» и человек, изучающий историю семьи барнаульских купцов Морозовых.

В 1914 году Морозов-сын получил в управление торговый дом отца, напомнил Шейда. А в 1915 году его избрали гласным Барнаульской гордумы, он вошел в состав телефонной комиссии. Так что человеком он был вполне деловым.

Михаил Морозов (во главе стола). Из архива Александра Камбалина, Сан-Франциско. Предоставлено В. Сумароковым.

Другое дело, что быструю езду на автомобиле он так и не разлюбил, о чем свидетельствуют газетчики из "Жизни Алтая" за 1914 год. Причем, как они утверждают, у Морозова в это время был собственный водитель, сохранилась даже фамилия шофера – Прокопьев.

"На днях по базарной площади проезжал автомобиль Морозова. При его приближении лошади стали пугаться. Крестьяне стали кричать: "Тише, тише!" Шофер же вместо сбавки хода стал подавать в рожки сигналы, чтобы убирались с дороги, и с прежней скоростью промчался через базар», - писала об инциденте "Жизнь Алтая" за 18 июля 1914 года (цитата из подборки Андрея Вдовина).

В результате испуганные лошади некоторых крестьян порвали сбрую, а у одного булочника лошадь сорвала телегу и умчалась – к частью, воз с булками не опрокинулся.

«Тот же автомобиль однажды мчался по Соборному переулку (сегодня пр. Социалистический. - Прим. Altapress.ru) мимо Общественного собрания, где стояла лошадь околоточного надзирателя Никитина. Лошадь испугалась и порвала всю сбрую», - писала газета.

Михаил Морозов после 1917 года уехал в Харбин, а оттуда – в США. Какое-то время он работал на постройке железной дороги вместе со знаменитым полковником Александром Камбалиным. Умер в Сан-Франциско в 1943 году в возрасте 63 лет.

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