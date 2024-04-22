24 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Стало известно, продолжит ли Александр Масляков вести КВН

Российские СМИ активно писали, что вместо Александра Маслякова вести КВН будет Дмитрий Хрусталев. Однако сын Маслякова опроверг эту информацию и заявил, что решение зависит только от действующего ведущего. Подробнее о произошедшем — в материале altapress.ru.

Александр Масляков.
Александр Масляков.
kremlin.ru

"Преемник"

О том, что преемником Александра Маслякова выбрали Дмитрия Хрусталева ранее сообщали российские издания. В сети также появилась информация о том, что кандидатуру Хрусталева утвердили сам Масляков и его сын. Еще, согласно данным СМИ, Маслякову после ухода с должности нужно контролировать проект изнутри.

Однако все вышеперечисленное опроверг Александр Масляков-младший:

«Эта информация на данный момент не соответствует действительности», — сказал сын ведущего. При этом он отметил, что окончательное решение зависит лишь от самого Маслякова.

Болезнь Маслякова

В феврале 2022 года ведущий сообщил, что заразился коронавирусом. В период болезни его заменяли другие ведущие. Среди них были Хрусталев, Валдис Пельш и Дмитрий Нагиев.

Александр Масляков вернулся в шоу спустя девять месяцев, но позднее вновь покинул его. Последние эфиры КВН вел Хрусталев.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Летний хит — гонки на лодках «Дракон»
Мюзикл «Собака Баскервилей»
Летний театральный лагерь «Первая сцена»
Премьера «Саша, привет»
Повеселиться на «Ночь музеев — 2024»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость