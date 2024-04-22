Стало известно, продолжит ли Александр Масляков вести КВН

Российские СМИ активно писали, что вместо Александра Маслякова вести КВН будет Дмитрий Хрусталев. Однако сын Маслякова опроверг эту информацию и заявил, что решение зависит только от действующего ведущего. Подробнее о произошедшем — в материале altapress.ru .

"Преемник"

О том, что преемником Александра Маслякова выбрали Дмитрия Хрусталева ранее сообщали российские издания. В сети также появилась информация о том, что кандидатуру Хрусталева утвердили сам Масляков и его сын. Еще, согласно данным СМИ, Маслякову после ухода с должности нужно контролировать проект изнутри.

Однако все вышеперечисленное опроверг Александр Масляков-младший:

«Эта информация на данный момент не соответствует действительности», — сказал сын ведущего. При этом он отметил, что окончательное решение зависит лишь от самого Маслякова.

Болезнь Маслякова

В феврале 2022 года ведущий сообщил, что заразился коронавирусом. В период болезни его заменяли другие ведущие. Среди них были Хрусталев, Валдис Пельш и Дмитрий Нагиев.

Александр Масляков вернулся в шоу спустя девять месяцев, но позднее вновь покинул его. Последние эфиры КВН вел Хрусталев.

Самое важное - в нашем Telegram-канале