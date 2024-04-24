Стало известно, почему краснеют курицы

Группа французских исследователей наблюдала за поведением домашних куриц в птичнике на одной из ферм.

Ученые фотографировали их.

А впоследствии изучили снимки, указывает Газета.Ru. И загрузили 18 тыс фото в программу для анализа уровня покраснения кожи. Тут и выяснилось, что несушки могут краснеть от злости, радости и других эмоций.

Так, небольшую красноту на коже выявили во время кормления. Особенно, если корм вкусный. А вот алой кожа становится, когда курицы злятся.

Ранее производители курицы и яиц попросили российские власти о помощи. Для развития отрасли птицеводы попросили увеличить лимит на привлечение краткосрочных льготных кредитов. И отдавать им землю под возведение птичников в порядке приоритета.

В Минсельхозе подтвердили, что получили такое письмо. Однако заявили — ведомство уже оказывает поддержку птицеводам.

Между тем многие стали интересоваться — правда ли, что российские прилавки "закидают" искусственными яйцами. Производитель — Китай. Даже доподлинно известно, как отличить искусственные яйца от натуральных, от несушек на птицефабриках.

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