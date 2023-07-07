Стал известен предварительный ущерб лесных пожаров в Егорьевском районе

Эксперты продолжают обследовать выгоревшие участки и устанавливать сумму ущерба после масштабных пожаров в Егорьевском районе, сообщают " Вести Алтай ".

Предварительные подсчеты уже позволяют говорить о сотнях миллионов рублей.

Суммируется все: часы работы пожарных, литры горюче-смазочных материалов и объемы сгоревшего леса.

Если деревья после пожара перестали расти, ущерб за каждый кубический метр - 8 тыс. 422 рубля. Такую таксу определило правительство РФ для Алтайского края.

Сгоревшую древесину нельзя переработать. Однако убирать пострадавший лес все равно необходимо, чтобы не было очага распространения лесных вредителей.

Для восстановления насаждений потребуется десятки миллионов саженцев.

Всего под огонь попало 18 тыс. га леса. Ликвидацией последствий занимается минприроды региона. Процесс может занять несколько лет.

По факту второго пожара в Егорьевском районе возбудили уголовное дело по статье за уничтожение лесных насаждений.

Если виновника установят, ему предъявят сумму ущерба.

Напомним, что первый пожар вспыхнул 7 июня в Ракитовском лесничестве, его потушили 15 числа.

Второй пожар начался на территории Лебяжинского лесничества 19 июня и оказался гораздо более масштабным. Его ликвидировали 30 числа.

Ранее на Алтае придумали ракету, которая может разгонять градовые облака и тушить пожары.