"Леса больше нет". В сети показали последствия разрушительного пожара в Алтайском крае

Пожарные локализовали страшный пожар в Егорьевском районе, бушующий с 19 июня, но разбираться с последствиями придется еще долго.

Очевидец поделился опустошающими кадрами обстановки в любимом бору после пожара в Егорьевском районе.

На пике площадь распространения огня в лесу достигла почти 10 тыс. га. Для тушения привлекли специалистов из других регионов. Ситуация на контроле властей.

Сейчас спасатели продолжают бороться с оставшимися очагами. Лес продолжает гореть и тлеть.

"Сколько времени потребуется, чтобы природа исцелилась от этого страшного пожара..." - сокрушается житель Алтайского края.

Ранее алтайским спасателям спустя пять дней удалось локализировать лесной пожар в Егорьевском районе.