16 апреля
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Жизнь

Специальные садоводческие маршруты начнут ходить в Барнауле

Автобусы на всех садоводческих маршрутах начнут работать в Барнауле с 15 апреля, сообщают власти города.

Автобус.
Автобус.
barnaul.org

Дачники смогут воспользоваться транспортом, чтобы добраться до приусадебных участков.

Всего в 2023 году будут работать 14 сезонных маршрутов, движение которых организуют по расписанию.

В будни задействуют 22 автобуса, а в выходные и праздники — 30.

Однако в мэрии отмечают, что в грядущие выходные, 15−16 апреля, из-за холодной погоду маршруты будут ходить по расписанию на будние дни с сокращением количества транспорта.

Кстати, с этого года стоимость проезда по всем городским маршрутам стала единой и составляет 30 рублей.

Уточнить расписание по садоводческим маршрутам можно в диспетчерской службе по телефону: 55−72−70.

Ориентировочно сезонные маршруты продолжат работу до середины октября, в зависимости от погоды.

Ранее стало известно, как будет работать общественный транспорт в пасхальную ночь в Барнауле.

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