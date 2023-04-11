Власти Барнаула рассказали, как будет ходить общественный транспорт в ночь на Пасху 16 апреля, а также в День поминовения усопших 25 апреля.

Электротранспорт будет ходить 16 апреля с 01:20, чтобы горожане смогли уехать домой после окончания богослужения в храмах.

В пасхальную ночь будет работать два трамвая по следующим маршрутам:

Первый трамвай отъезжает от Покровского кафедрального собора в 01:20 и далее следует по маршруту: улица Анатолия — проспект Красноармейский — площадь Свободы ( 01:26) — улица Анатолия — Покровский Собор ( 01:34) -улица Челюскинцев — улица А. Петрова — Александро-Невский собор ( 02:02) — улица Антона Петрова — станция Докучаево — улица Попова — улица Власихинская — улица Малахова далее на заход в депо ( улица Гридасова).

01:26) — улица Анатолия — Покровский Собор 01:34) -улица Челюскинцев — улица А. Петрова — Александро-Невский собор 02:02) — улица Антона Петрова — станция Докучаево — улица Попова — улица Власихинская — улица Малахова далее на заход в депо улица Гридасова). Второй трамвай отъезжает от Александро-Невского собора в 01:20 и следует по маршруту: Александро-Невский Собор ( 01:20) — улица Антона Петрова — улица Северо-Западная — Дом Быта — улица Северо-Западная далее на заход в депо ( проспект Коммунаров).

25 апреля, в Родительский день бесплатного подвоза к кладбищам не планируется. Горожане смогут добраться до кладбищ на общественном транспорте: