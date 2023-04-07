10 апреля
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Жизнь

С орешками, зайцами и веточками вербы. Какие куличи уже предлагают барнаульские магазины

Барнаульские магазины начали активно продавать куличи и пасхальные сладости за неделю до самого праздника. Корреспондент altapress.ru не смог пройти мимо вкусных пасочек и делится ими с вами.

Пасхальные куличи и сладости
Пасхальные куличи и сладости
Altapress.ru

Продуктовые магазины предлагают главное пасхальное угощение на любой вкус. Основа почти у всех одинакова — вкусное сдобное или дрожжевое тесто с изюмом. А вот украшения отличаются.

Одни куличи скромно посыпаны цветной посыпкой. Другие пестреют цукатами и мармеладом в форме ягод. Куличи с названием «премиальные» могут похвастаться орехами и сухофруктами. У некоторых традиционную белую глазурь заменили на шоколадную.

Цены пасхального угощения зависят от производителя. Например, «Чудо печь» предлагает кулич всего за 89 рублей. «Татьянин двор» — 145 рублей. А самый дорогой — «Кулич пасхальный «премимум» — 213 рублей. Также магазины объявляют акции по случаю праздника.

Пасхальные куличи и сладости
Пасхальные куличи и сладости
Altapress.ru
Пасхальные куличи и сладости
Пасхальные куличи и сладости
Altapress.ru
Пасхальные куличи и сладости
Пасхальные куличи и сладости
Altapress.ru

Помимо традиционных куличей магазины предлагают различные сладости к праздничному столу. Зефир в форме зайчиков и цыплят, букеты из сахарных цветов, большие пасхальные караваи.

Имбирные пряники в этом году стали особенно популярны. На них изображают ангелов, веточки вербы, куриц-наседок и целые пасхальные пейзажи.

Пасхальные куличи и сладости
Пасхальные куличи и сладости
Altapress.ru
Пасхальные куличи и сладости
Пасхальные куличи и сладости
Altapress.ru
Пасхальные куличи и сладости
Пасхальные куличи и сладости
Altapress.ru

А вот пекарни пока не собираются выпекать угощения. Ждут следующей недели.

В 2023 году Пасха наступит 16 апреля.

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