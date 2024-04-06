Прогулка по острову, пауки-гиганты и занимательные лужи. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться на этой неделе: например, отправиться на остров погулять, потрогать гигантских пауков или проверить свои знания об СССР.

Выставка пауков-гигантов в ТЦ "Арена".

В кино

Мультфильм от Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» в «Премьере» — 6 апреля, 16:30, 16+

Психологический триллер от Бенуа Деломма «Материнский инстинкт» в «Галактике» — до 17 апреля, 18+

Фантастика от Бертрана Бонелло «Предчувствие» в Галактике — до 17 апреля, 18+

Фильм "Предчувствие". Кадр из фильма "Предчувствие".

В театр

Последний показ «Жар и холод, или Идея господина Дома» в Театре драмы — 6 апреля, 17:30, 16+

«Бабий бунт» в Музыкальном театре — 7 апреля, 17:00, 12+

В барнаульском театре музыкальной комедии поставили "Бабий бунт". Анна Зайкова

На экскурсию

Экскурсия «Беспощадная критика» в галерее «Республика ИЗО» — 6 апреля, 15:00, 16+

Галерея "Республика ИЗО". vk.com/respublikaizo

На игру

Интеллектуальная игра от «Квиз, плиз!» « #7» в «Опере» — 6 апреля, 17:00, 18+

На прогулку

Прогулка по острову Побочень от «Идем гулять» — 6 апреля, 12:00, 12+

Пешие прогулки по берегу Оби. vk.com/idem_peshkom_barnaul

На выставку

Выставка «Живые пауки-гиганты» в ТЦ Арена — до 21 апреля, 12+

В парк

Лекция краеведа Данила Дегтярева «Озера, пруды и даже лужи Барнаула» в визит-центре парка «Изумрудный» — 6 апреля, 14:00, 0+

Фенологические наблюдения в парке «Юбилейный» — 7 апреля, 11:00, 0+

Натуралисты в парке "Юбилейный". Фото: Евгений Богинский. vk.com/altai_rbcu

Для детей

«Гадкий утенок» в театре кукол «Сказка» — 6 апреля, 11:00, 6+

Спектакль "Гадкий утенок" Театр кукол "Сказка"

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