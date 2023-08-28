29 августа
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Жизнь

Певец SHAMAN приедет с концертами в Бийск и Барнаул - дата, время, цены

Российский певец SHAMAN придете с концертами в Бийск и Барнаул. Даты и цена билетов опубликовал сервис "Яндекс. Афиша".

SHAMAN
SHAMAN
Скриншот YouTube

Концерт в Бийске

Первый SHAMAN посетит Бийск - 11 декабря. Он выступит на сцене Городского дворца культуры. Начало концерта - 19:00.

В программе будут звучать его известные песни «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Ты моя», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы», «Мед» и многие другие композиции.

Цена билетов следующая:

  • Балкон - 3 тыс. - 3,5 тыс. рублей;
  • Амфитеатр - 4 тыс. - 5 тыс. рублей;
  • Партер - 5 тыс. - 7,5 тыс. рублей.
SHAMAN
SHAMAN
Скриншот YouTube

Концерт в Барнауле

В Барнаул SHAMAN приедет на следующий день - 12 декабря. Концерт пройдет в ДК "Моторостроителей", начало также в 19:00.

"Всего за год артист дал более 100 сольных концертов, прошедших при неизменных аншлагах. В марте SHAMAN презентовал новую программу «Я русский», собрав четыре полных БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге и два Crocus City Hall в Москве", - указано на сайте.

Билеты продаются по следующей цене:

  • Балкон - 2,8 тыс. - 3,6 тыс. рублей;
  • Партер - 3,6 тыс. - 6 тыс. рублей.
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