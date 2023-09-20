Неожиданно. В августе в Алтайском крае подскочило количество новорожденных

В августе в Алтайском крае родилось на 200 детей больше, чем месяцем раньше, и почти на 350 больше, чем в самом худшем месяце года, следует из оперативной статистики ЗАГСов. В целом по стране количество рождений за август, по данным независимого демографа Алексея Ракши, тоже выросло - в России месяц стал лучшим за три последних года.

Мало рожают

Количество рождений в Алтайском крае устойчиво снижается уже около десятилетия. Как, впрочем, и в целом по России.

Пика рождений Алтай достиг в 2013-м: 32,5 тыс. Затем начался спад. В 2022-м абсолютное число рождений в регионе составило лишь 17 577 - почти вдвое меньше, чем в 2013-м, и минус 6% к предыдущему году.

Падает и количество рождений на одну женщину - коэффициент рождаемости. В XXI веке он достиг максимума в крае в 2014 году - 1,83. А в 2022-м составил лишь 1,345. В том числе в городской местности - 1,179, в сельской - 1,77, сообщает крайстат.

Между тем, для того, чтобы население хотя бы не сокращалось, коэффициент рождаемости должен достигать 2,1 (без учета миграции), объяснил демограф Алексей Ракша изданию «МК».

Дети. altapress.ru

Августовский рекорд

В первой половине 2023 года эта печальная тенденция сохранялась. В Алтайском крае в первые семь месяцев количество родившихся было меньше, чем в том же периоде 2022 года, почти на 5%, по данным Росстата.

И вот на этом фоне август показал неожиданный результат. Если в январе в крае появился 1531 новорожденный, а в апреле 1277, то в августе произошел скачок: 1620 рождений.

Это на 208 детей (или на 15%) больше, чем в июле, и на 343 (или на 27%) - чем в худшем месяце года апреле. И это больше, чем год назад - в августе 2022-го (1603). Уточним: пока нет данных Росстата за этот месяц, мы пользуемся оперативными сведениями ЗАГСов.

Семья. Дети. unsplash.com

Алексей Ракша отмечает рост количества рождений в в августа и в целом по стране. По его предварительным оценкам, число родившихся в России в этом месяце составило 123-124 тыс. В июле - только 109-110 тысяч, написал он в телеграм-канале «Демография от Ракши».

Рождаемость «видимо, реагирует на выросшие в конце прошлого года доходы и общее насыщение страны наличкой, в том числе выплаты на детей, боевые, а также на некоторое снижение неравенства вкупе с систематизацией выплат на детей в малообеспеченных семьях вплоть до достижения ими возраста 17 лет, на что из бюджета уходит около 1 трлн. в год. Для сравнения: на маткапитал - около 0,5 трлн», - прокомментировал Ракша результаты августа.

Напомним, год назад в Алтайском крае начали фиксировать рост реальных (с поправкой на инфляцию) зарплат, рост продолжился и в текущем году. В 2023 году в регионе начали расти и реальные денежные доходы населения.

Семья. Дети. unsplash.com

Некому рожать

Сохранится ли рост рождений в другие месяцы года, пока неясно. В региональной программе "Повышение рождаемости в Алтайском крае", принятой правительством региона и подписанной губернатором 29 июня, в 2023-2024 годах прогнозируется продолжение спада.

Сокращение абсолютного числа рождений, идущее последние 10 лет, - следствие глубоких причин. В том числе уменьшения численности женщин основного детородного возраста, считает Ракша. По его оценкам, сокращение составляет примерно по 3% в год.

В этот возраст вступило малочисленное поколение 1990-х, а теперь уже и начала 2000-х годов. Мало мам - мало новорожденных.

Беременная женщина, мама. Михаил Хаустов

В Алтайском крае только с 2015 по 2023 годы возрастная когорта 20-24 года сократилась на 33,4 тыс. человек, 25-29 лет - на 76,8 тыс., 30-34 года - на 38,6 тыс., следует из данных алтайкрайстата на начало года.

На количество рожденных детей (кроме первых), влияет и снижение уровня жизни, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне, считает Ракша. Одной из мер, которая может оказать действенное влияние, демограф считает увеличение выплат маткапитала на второго-третьего детей.

"Перенос 3/4 маткапитала со второго на первого ребенка почти не сказался на рождаемости первенцев, зато обвалил рождаемость вторых детей три года спустя, как и ожидалось", - написал демограф.

Психологическая поддержка. Репродуктивный выбор. unsplash.com

Идею повышение маткапитала, недавно прозвучавшую в Госдуме, он поддерживает. Но считает, что нужно сместить акцент на рождение второго и третьего детей: выплачивать 1 млн рублей на второго и 1,5 млн — на третьего.

Демографическое дно

По оценкам Ракши, «демографического дна» Россия достигнет примерно в 2029-2030 годах. Выкарабкиваться из ямы страна начнет после 2032 года - если рождаемость на одну женщину не будет падать.

Авторы региональной программы повышения рождаемости в Алтайском крае более оптимистичны. Рост количества рождений они ожидают уже в 2025 году.

Это произойдет благодаря комплексу мер, утвержденных программой. Они включают различные выплаты при рождении ребенка и семьям с детьми, психологическую поддержку беременных, популяризацию многодетности, пропаганду традиционных семейных ценностей и создание у женщин «положительных установок на рождение детей в ситуации репродуктивного выбора».

В 2023 году этой программой предусмотрено израсходовать около 1,97 млрд рублей. Что ж, результативность этих расходов мы увидим довольно скоро.

Многодетная семья. Михаил Хаустов

Ракша же полагает, что «из-за сокращения числа женщин детородного возраста даже при умеренно растущей рождаемости число рождений все равно будет падать или не будет расти в ближайшие годы».

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