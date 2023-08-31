1 сентября
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Жизнь

Умирают, но не уезжают. Как изменилось население Алтайского края за полгода

В первой половине текущего года естественная убыль населения в Алтайском крае превысила 1 тыс. человек в месяц, а число распавшихся браков подошло к отметке 100%. Зато эмиграция сократилась более чем в 10 раз. Подробности — в материале altapress.ru.

Чемодан.
Чемодан.
СС0.

Смертность

Естественная убыль населения Алтайского края за январь-июнь 2023 года составила 7 063 человека. За эти полгода в регионе родилось 8 тыс. 293 человека, а умерло почти вдвое больше — 15 тыс. 356 человек. Это следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом.

Таким образом, в среднем, Алтайский край теряет умершими 1 тыс. 177 человек ежемесячно. Больше всего жителей региона попрощались с жизнью в январе — число умерших в этом месяце достигло 2 тыс. 880 человек. Вместе с тем, по сравнению с предыдущим годом, такую динамику можно назвать положительной.

Миграция в первом полугодии 2023.
Миграция в первом полугодии 2023.
22.rosstat.gov.ru

Динамика

В январе-июне 2022 года смертность среди жителей региона была гораздо выше. За тот период край потерял 9 тыс. 516 человек. Каждый месяц умирало, в среднем, 1 тыс. 586 человек.

Всего за первое полугодие 2022 потери составили 18 тыс. 299 человек. Самым тяжелым оказался март — в этом месяце в Алтайском крае умерло более 4 тыс. человек.

Миграция в первом полугодии 2023.
Миграция в первом полугодии 2023.
22.rosstat.gov.ru

Рождаемость

Что касается рождаемости, то в первой половине 2023 года она несколько сократилась по сравнению с первым полугодием 2023. Если в предыдущем периоде родилось 8 тыс. 783 ребенка, то в последующем, как мы уже упоминали — только 8 тыс. 293.

Между тем, количество разводов за первое полугодие текущего года составило 99,2% от заключенных браков. Браков зарегистрировано 5 тыс. 324, разводов — 5 тыс. 281. Таким образом, «в плюс» за полгода идут всего 43 семьи.

Миграция в первом полугодии 2023.
Миграция в первом полугодии 2023.
22.rosstat.gov.ru

Миграция

Миграционная убыль населения в Алтайском крае в январе-июне 2023 года сократилась в 10 раз. За этот период край лишился 506 человек, тогда как в аналогичном периоде предыдущего года «минус» составил 5 тыс. 738 человек, то есть, в 11,5 раз больше, чем сейчас.

Всего за полгода из Алтайского края уехало 28 тыс. 036 человек, приехало — 27 тыс. 530. Пиковыми месяцами прибытия и убытия новых людей, как в текущем, так и в прошлом году, стал июнь.

Миграция в первом полугодии 2023.
Миграция в первом полугодии 2023.
22.rosstat.gov.ru
Миграция в первом полугодии 2023.
Миграция в первом полугодии 2023.
22.rosstat.gov.ru
Миграция в первом полугодии 2023.
Миграция в первом полугодии 2023.
22.rosstat.gov.ru

Куда путь держим?

По статистике прослеживается тенденция к оттоку местного населения в другие регионы страны, в первую очередь — Новосибирскую область. В Алтайский край из других регионов прибыло 7 тыс. 723 человека, а выехало — на 1,5 тыс. больше — 9 тыс. 335 человек.

Почти половина уезжающих перебирается в другие регионы Сибирского федерального округа. Из 4 тыс. 347 таковых 1 тыс. 812 уехали в Новосибирскую область, 804 — в Республику Алтай, 790 — в Кузбасс. Еще 508 человек уехали в Красноярский край.

Миграция в первом полугодии 2023.
Миграция в первом полугодии 2023.
22.rosstat.gov.ru
Миграция в первом полугодии 2023.
Миграция в первом полугодии 2023.
22.rosstat.gov.ru

А кто взамен?

Вместо покинувших Алтайский край жителей в нем появляются новые — мигранты из стран СНГ. Их число за полгода приросло почти на тысячу (986) человек: выбыло 2 тыс. 032, прибыло 3 тыс. 018. Главный поставщик мигрантов на Алтай — Таджикистан. Оттуда прибыла половина мигрантов — 1 тыс. 545 человек.

Еще 997 человек приехали из Казахстана. Из Узбекистана прибыло 153 человека, из Киргизии — 135. Двое прибыли из Туркмении. Еще 130 мигрантов приехало из Закавказья: 93 — из Армении, 37 — из Азербайджана. Шестеро прибыли из Молдавии. Из славянских стран приехало всего 50 человек: 43 — с Украины, семеро — из Белоруссии.

Миграция в первом полугодии 2023.
Миграция в первом полугодии 2023.
22.rosstat.gov.ru
Миграция в первом полугодии 2023.
Миграция в первом полугодии 2023.
22.rosstat.gov.ru

Главным источником мигрантов из стран дальнего зарубежья стала Германия. Оттуда приехало 157 человек, причем вернулось только 54.

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