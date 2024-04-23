Международный день очаровательных манулов — 23 апреля. Пушистые фото

В барнаульском зоопарке эти очаровательные коты появились чуть больше года назад.
Манул — это дикая кошка небольших размеров, с плотным телом на коротких лапах и очень густым мехом.
Интересные факты о диких кошках
1. Манул обитает в Центральной и Средней Азии, в России встречается в Читинской области, Бурятии, на Алтае.
2. У этих пушистиков необычная внешность: у манула короткие лапы, маленькие округлые уши и большие желтые глаза.
3. Манул ведет оседлый образ жизни, охотится ночью, а днем прячется и спит. Питается пищухами, грызунами, птицами.
4. Манул может издавать разные звуки: фыркать, рычать, шипеть и даже мяукать, как обычная кошка.
5. Манул относится к семейству кошачьих, но отличается от других представителей семейства внешностью и поведением. А также он является одним из самых малоизученных представителей семейства кошачьих.
Ранее сообщалось, что очаровательных манулов показали в Новосибирском зоопарке.
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