Международный день очаровательных манулов — 23 апреля. Пушистые фото

Сегодня, 23 апреля, отмечают Международный день манулов. Пушистыми фотографиями делится барнаульский зоопарк «Лесная сказка». Там целых два виновника торжества — Чип и Пепе.

В барнаульском зоопарке эти очаровательные коты появились чуть больше года назад.

Манул — это дикая кошка небольших размеров, с плотным телом на коротких лапах и очень густым мехом.

Манулы. Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Интересные факты о диких кошках

1. Манул обитает в Центральной и Средней Азии, в России встречается в Читинской области, Бурятии, на Алтае.

2. У этих пушистиков необычная внешность: у манула короткие лапы, маленькие округлые уши и большие желтые глаза.

3. Манул ведет оседлый образ жизни, охотится ночью, а днем прячется и спит. Питается пищухами, грызунами, птицами.

4. Манул может издавать разные звуки: фыркать, рычать, шипеть и даже мяукать, как обычная кошка.

5. Манул относится к семейству кошачьих, но отличается от других представителей семейства внешностью и поведением. А также он является одним из самых малоизученных представителей семейства кошачьих.

Ранее сообщалось, что очаровательных манулов показали в Новосибирском зоопарке.

Самое важное - в нашем Telegram-канале