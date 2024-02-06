Международный день бармена — 6 февраля. Искренние поздравления в прозе, стихах и смс

Виртуозности в работе,

Ловкости и шарма

Пожелаю в праздник твой,

Мой прекрасный бармен.



Чаевых тебе огромных

И взрывных коктейлей,

Жизнь пусть сладкая имеет

Привкус карамельный.



Пусть признание придет,

Пусть лишь восхищаются,

За хорошим настроением

Чаще обращаются.

Бармен ты, и это круто,

Этот навык не для всех.

С праздником я поздравляю,

Пусть сопутствует успех.



Замешай коктейль скорее

Из улыбок и веселья,

Радостью скорей наполни

В жизни каждое мгновение.



Наливай любовь покрепче,

К ней добавь немного страсти,

Намешать напиток счастья

Ведь в твоей сегодня власти.