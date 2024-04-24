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Жизнь

Курочка такие не несет. Какие красители для пасхальных яиц могут вызвать отравление

Крашеные яйца стоят во главе праздничного стола на Пасху. Однако если перестараться с украшением, то можно сделать угощение непригодным в пищу. Altapress.ru рассказывает, как нельзя красить яйца, если не хотите отравиться.

Пасха, пасхальные яйца.
Пасха, пасхальные яйца.
СС0
1
Мелки и фломастеры

Раскрашивать яйца фломастерами нельзя, если они не содержат специальные пищевые красители. Иначе химикаты просочатся сквозь скорлупу к продукту и сделают его непригодным к употреблению.

Эти же правила касаются восковых мелков. Содержащиеся в них вещества не предназначены для употребления.

2
Нитки и куски ткани

Красивый способ окрашивания яиц может повлечь за собой аллергию. Применимые краски в составе нитей и тканей содержат химикаты, которые могут проникнуть в яйцо.

3
Неизвестные пищевые красители

Роспотребнадзор предупреждает — неизвестные красители с рук или от некачественного производителя покупать опасно.

На состав красителей следует обращать пристальное внимание. Согласно действующим в России санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, для окраски пасхальных яиц разрешаются красители пищевые со следующими обозначениями на этикетках: Е122, Е 163, Е110, Е104, Е 142, Е132, Е 120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131, Е102.

4
Поталь

Для украшения яиц некоторые хозяйки используют еще один красивый ингредиент — блестящую поталь. Это выглядит эффектно, однако съесть такое яичко уже не получится.

На скорлупе остаются частицы клея и самой потали, в состав которой входит цинк. Из-за него можно получить пищевое отравление.

5
Чем тогда красить яйца?

Роспотребнадзор советует использовать для окрашивания яиц натуральные продукты с ярким пигментом:

  • луковую шелуху,
  • краснокочанную капусту,
  • свеклу,
  • кофе,
  • листья шпината и крапивы,
  • куркуму,
  • паприку,
  • зеленый чай и каркаде,
  • ягоды черники и клюквы.

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