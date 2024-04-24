Раскрашивать яйца фломастерами нельзя, если они не содержат специальные пищевые красители. Иначе химикаты просочатся сквозь скорлупу к продукту и сделают его непригодным к употреблению.
Эти же правила касаются восковых мелков. Содержащиеся в них вещества не предназначены для употребления.
Красивый способ окрашивания яиц может повлечь за собой аллергию. Применимые краски в составе нитей и тканей содержат химикаты, которые могут проникнуть в яйцо.
Роспотребнадзор предупреждает — неизвестные красители с рук или от некачественного производителя покупать опасно.
На состав красителей следует обращать пристальное внимание. Согласно действующим в России санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, для окраски пасхальных яиц разрешаются красители пищевые со следующими обозначениями на этикетках: Е122, Е 163, Е110, Е104, Е 142, Е132, Е 120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131, Е102.
Для украшения яиц некоторые хозяйки используют еще один красивый ингредиент — блестящую поталь. Это выглядит эффектно, однако съесть такое яичко уже не получится.
На скорлупе остаются частицы клея и самой потали, в состав которой входит цинк. Из-за него можно получить пищевое отравление.
Роспотребнадзор советует использовать для окрашивания яиц натуральные продукты с ярким пигментом:
- луковую шелуху,
- краснокочанную капусту,
- свеклу,
- кофе,
- листья шпината и крапивы,
- куркуму,
- паприку,
- зеленый чай и каркаде,
- ягоды черники и клюквы.
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