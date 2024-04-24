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Мелки и фломастеры

Раскрашивать яйца фломастерами нельзя, если они не содержат специальные пищевые красители. Иначе химикаты просочатся сквозь скорлупу к продукту и сделают его непригодным к употреблению.

Эти же правила касаются восковых мелков. Содержащиеся в них вещества не предназначены для употребления.