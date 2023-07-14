Кто такой Николай Емелин - хэдлайнер Шукшинского фестиваля

Николай Емелин выступит на закрытии Всероссийского фестиваля " Шукшинские дни на Алтае " 22 июля в Сростках.

Кто такой Николай Емелин

Емелин - известный в России автор, исполнитель и композитор "песен для сильных духом".

Родился в 1965 году в Западной Сибири, в казачьей станице Каряковка (теперь север Казахстана). Певец любит подчеркивать, что появился на свет в один день с Шукшиным - 25 июля.

Творческий путь

Творческий путь артиста начался в 1980 году, тогда Николай стал победителем многих всесоюзных фестивалей и конкурсов авторской песни.

На профессиональную сцену попал в 1988 году и вскоре записал дебютный альбом "Рубаха и крест". После стал частым гостем на телевидении, поучаствовал в передачах "Советская Россия", "Шире круг", "Счастливый случай", "Фермер-91", "Завалинка" и "Русский дом".

Известность

На YouTube-канале Николая Емелина 100 тыс. подписчиков. Каждое видео в среднем набирает 10-50 тыс. просмотров. В группе во "ВКонтакте" на него подписано более 43 тыс. человек.

Песни Николая Емелина берут в репертуар не только взрослые фольклорные и народные коллективы, но и детские ансамбли.

Также под его песни выходят на бои сильнейшие спортсмены России и зарубежья.

Николай Емелин. Скриншот из YouTube

Например, олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин выходил под "Русь", многократный чемпион мира по самбо Виталий Минаков - под "Княжий остров". Среди спортсменов - поклонников творчества Емелина есть и двукратный олимпийский чемпион по дзюдо - японец Сатоши Иши.

"Мое творчество говорит о наших могучих и великих предках, и я бы очень хотел, чтобы мы были достойны их памяти. Я хочу, чтобы мои дети и внуки ходили с правильной осанкой и гордились ими, а не сутулились и скукоживались как без вины виноватые", — делился певец в интервью.

Кстати, бесплатные билеты на фильмы Шукшинского фестиваля уже поступили в кинотеатры. Показы пройдут в кинотеатрах "Мир", "Пионер" и "Премьера".

В основную программу вошло 10 картин. Откроется кинофестиваль фильмом «У самого Белого моря» 18 июля в 21:00 в кинотеатре «Мир».

Ранее стала известна программа "Шукшинских дней" - кто из гостей приедет и чем можно будет заняться.