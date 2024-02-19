День орнитолога — 19 февраля. Окрыляющие поздравления в прозе, стихах и смс

Я тебе найти пожелаю жар-птицу,

Которая тебе счастье быстро принесёт,

Чтобы в любви и нежности раствориться,

И жить без проблем и без разных хлопот.

А если в руки птица идти не захочет,

Тогда душою воспари за нею в высоту,

Крыльев тебе за спиною, мой друг, короче,

Пусть знаю птицы, что ты самый главный тут.

Птички – это профиль главный твой,

И в науку ты давно ушел с головой,

Только о пернатых думаешь ты,

И о своей работе все твои мечты.

Желаю тебе в этот день открытий,

Чтоб новых птиц интересных нашёл обитель,

И за все твои ежедневные старания,

Чтоб однажды стал первооткрывателем.