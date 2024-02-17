19 февраля
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Жизнь

День студенческих отрядов-2024. Приятные и красивые поздравления в прозе, стихах и смс

День студенческих отрядов отмечают в России 17 февраля. К празднику altapress.ru сделал подборку теплых поздравлений в прозе, стихах и смс.

Слет студенческих отрядов СибФО 2019 в с. Павловск.
Слет студенческих отрядов СибФО 2019 в с. Павловск.
Анастасия Брагина

Поздравления с Днем студенческих отрядов-2024 в прозе

С Днем студенческих отрядов! Пусть ваша жизнь будет полна счастья и светлых надежд, да и «огонек» в глазах никогда не покидает! Любите и радуйтесь! Ура!

Поздравляю с Днем студенческих отрядов! Никогда не сдавайтесь и стремитесь только вперед! Творите добро и не теряйте интереса к миру!

С Днем студенческих отрядов! Радуйтесь и веселитесь, любите и учитесь! Пусть молодость будет всегда с вами. Помните: она — в сердце!

Слет студенческих отрядов СибФО 2019 в с. Павловск.
Слет студенческих отрядов СибФО 2019 в с. Павловск.
Анастасия Брагина

Поздравления с Днем студенческих отрядов-2024 в стихах

Сегодня мы поздравить очень рады
Всех бойцов студенческих отрядов,
Тех, кто не жалея сил юных своих,
Делал то, что так важно для других.
Целины вы освоили и строили мосты,
И с любой работой сложной вы на «ты»,
Спасибо за храбрость, за смелость и честь,
Членов вашей команды просто не счесть!

Тем, чье сердце жаждет приключений,
Я свои стихи сегодня посвящаю,

Тем, кто идет в поход с товарищами
И усталости, лени никогда не знает.
Поздравляю вас, ребята, с вашим днем,
Мы еще немало земель в стране пройдем
И поможем своими руками, умами,
Пусть всегда будет бодрость духа с вами!

Трепещет сердце, как рыжее пламя,
Заиграй-ка на гитаре, дружочек, а ну!
Как хорошо, когда молодость с нами,
Когда нам верится в мечту великую одну!
Пусть рванет наша песня, словно молния,
Мы покорим все в мире города!

Слет студенческих отрядов СибФО 2019 в с. Павловск.
Слет студенческих отрядов СибФО 2019 в с. Павловск.
Анастасия Брагина

Поздравления с Днем студенческих отрядов-2024 в смс

Сегодня вас, дорогие, я поздравляю
И пожелаю на поприще вашем высоких побед,
Чтоб с вами были удача, весна, вдохновение,
И чтоб впечатлений хватило вам на сотню лет!

С праздником студенческие отряды поздравляю
И пожелаю вам, ребятки, только добра,
Чтоб шли по жизни вы, проблем не замечая,
Чтоб дорога ваша счастьем была полна!

Весенний вечер студентов неспроста
Отправил на железнодорожный вокзал,
Для них дорога и светлая мечта —
Цель жизни и начало всех главных начал!
И вот «ввалили» в вагоны поездов,
Кинув на перрон чуть грустный взгляд,
На помощь Родине спешит
Студенческий бравый отряд!

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