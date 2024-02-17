День студенческих отрядов-2024. Приятные и красивые поздравления в прозе, стихах и смс

Сегодня мы поздравить очень рады

Всех бойцов студенческих отрядов,

Тех, кто не жалея сил юных своих,

Делал то, что так важно для других.

Целины вы освоили и строили мосты,

И с любой работой сложной вы на «ты»,

Спасибо за храбрость, за смелость и честь,

Членов вашей команды просто не счесть!

Тем, чье сердце жаждет приключений,

Я свои стихи сегодня посвящаю, Тем, кто идет в поход с товарищами

И усталости, лени никогда не знает.

Поздравляю вас, ребята, с вашим днем,

Мы еще немало земель в стране пройдем

И поможем своими руками, умами,

Пусть всегда будет бодрость духа с вами!