Поздравления с Днем моряка в прозе
Желаю, чтобы твоя жизнь не штормила, не качала, на била о скалы и не бросала на мель. Пускай она всегда будет удачной, тихой, размеренной и радует легким бризом счастья и благополучия. Пускай впереди тебя ждут только гостеприимные причалы, на которых ты всегда можешь найти покой, радость, поддержку и уют. С Днем моряка!
Быть моряком — это твое призвание, поэтому я желаю тебе всегда с радостью ходить в море и выполнять свой долг! Пускай тебе покоряются все моря и океаны, а карьера идет только ввысь! Желаю крепчайшего здоровья, много сил, энергии, а также море радостных событий и целый океан счастья!
Поздравляю с Международным днем моряка. От души желаю, чтобы водная стихия дарила радость и покой душе, чтобы в плавании рядом всегда была удача и благополучие, чтобы сердце никогда не разлюбило морских глубин, чтобы жизнь моряка всегда была счастливой и наполнена любовью.
Поздравления с Днем моряка в стихах
Сильный, умный ты и смелый,
Потому что ты моряк.
По плечу любое дело —
Только ты умеешь так!
С днем твоим я поздравляю,
Обнимаю горячо,
Моря чистого желаю
И везения еще.
Бури пусть всегда обходят
Твой корабль стороной,
Пусть они подальше бродят.
Поздравляю, мой герой!
Сегодня морякам всех стран
Приснится ночью океан.
Соленая вода опять
Их будет в губы целовать.
Сегодня, в праздник моряка,
Пусть каждый будет пьян слегка.
И каждый выпьет пусть стакан
За свой любимый океан.
Желаю счастья семь морей,
Желаю океан страстей,
Желаю кубриков уют
И берегов, где очень ждут.
День моряка — это праздник чудесный,
Славный историей яркой своей,
Что может быть в самый раз и уместней,
Чем пожелать вам спокойных морей.
Сколько бы вы по морям не ходили,
Сколько б под килем не было футов,
Ждут постоянно вас дома родные,
Будто ушли вы на пару суток.
Что пожелать морякам нам бесстрашным —
Вольных просторов родных берегов,
Мира, спокойствия в водах нейтральных,
Чествуем снова вас с днем моряков!
Поздравления с Днем моряка в смс
Хоть ты в море, хоть на суше,
Счастлив будь, моряк, всегда ты!
Пусть работой ты загружен,
Отдыхать надо когда-то!
В этот день тебе желаю
В море радости купаться,
Но, в веселье утопая,
На плаву всегда держаться!
Ты крутой моряк, а значит,
Достоин этих поздравлений!
Желаю много сил, удачи,
Здоровья, ярких достижений!
Пускай корабль твой плывет
Туда, где счастье и веселье!
Плыви уверенно вперед
И получай лишь наслаждение!
В День моряка желаю
Сил крепких, как гранит,
Пусть море, набегая,
Печали поглотит!
Удача, как цунами,
Тебя накроет вмиг,
Чтоб ты в своем призванье
Больших высот достиг!