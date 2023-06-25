Сильный, умный ты и смелый,

Потому что ты моряк.

По плечу любое дело —

Только ты умеешь так!



С днем твоим я поздравляю,

Обнимаю горячо,

Моря чистого желаю

И везения еще.



Бури пусть всегда обходят

Твой корабль стороной,

Пусть они подальше бродят.

Поздравляю, мой герой!

Сегодня морякам всех стран

Приснится ночью океан.

Соленая вода опять

Их будет в губы целовать.



Сегодня, в праздник моряка,

Пусть каждый будет пьян слегка.

И каждый выпьет пусть стакан

За свой любимый океан.



Желаю счастья семь морей,

Желаю океан страстей,

Желаю кубриков уют

И берегов, где очень ждут.