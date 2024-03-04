Демешин потребовал наладить работу транспорта в Новоалтайске и дал на это месяц

Напомним, Дмитрий Демешин провел личный прием в Новоалтайске. На него также пришли жители Барнаула, Алейска, Заринска, а также Алтайского, Павловского, Быстроистокского, Хабарского и Топчихинского районов.

В частности, жители поселка Белоярск пожаловались на работу общественного транспорта. Новый пассажироперевозчик с 1 января сократил число автобусов 30-го маршрута до одного и нарушает расписание, рассказали Демешину. С начала года в прокуратуру поступило уже более 50 аналогичных жалоб.

Мэр Новоалтайска Владимир Бодунов объяснил, 30-й автобусный маршрут "оптимизировали" ради большей рентабельности.

Прокуроры посчитали, что администрация города не предпринимает должных мер для решения транспортной проблемы.

"Вам месяц на то, чтобы наладить транспортное сообщение и показать это людям. Если в течение месяца ни мы, ни люди не увидим изменения, Антон Андреевич (прокурор Алтайского края Антон Герман – прим. Ред. БФ), давайте поручение и заходите вместе с ФСБ и БЭПом проверять администрацию – именно полностью бюджетное финансирование. На что тратит деньги: себе на чай, который секретарша заносит, или на дороги людям", – распорядился замгенпрокурора России.

Ранее Демешин назвал главные проблемы Барнаула. Среди них: соблюдение прав мобилизованных, соблюдение трудовых прав граждан, доступность и качество оказания медпомощи населению в условиях дефицита медперсонала и другие.

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