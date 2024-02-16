19 февраля
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Жизнь

Брр, как красиво. По-настоящему зимний Горный Алтай — на снимках из соцсетей

Может, отменим дожди и метели? Оставим мороз и солнце! Altapress.ru любуется по-настоящему зимним Горным Алтаем — такой он сейчас на снимках в социальных сетях.

Зимний Горный Алтай.
Зимний Горный Алтай.
Лия Светлояр

В Алтайском крае, кстати, тоже красиво — например, в Солонешенском районе. Посмотрите, как корреспондент altapress.ru добрался до замерзших водопадов.

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