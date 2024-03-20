Брошен на произвол судьбы. Авто-Хатико стоит и ржавеет на парковке в Барнауле уже год

Бесхозная BMW X5
altapress.ru
Бесхозная BMW X5
altapress.ru
BMW X5 стоит возле здания по ул. Короленко, 109. Очевидцы сообщают, что автомобиль находится на одном и том же месте минимум с марта 2023 года. Altapress.ru уже писал об этой машине. Смотрите, как она выглядела летом.
У BMW X5 заметно облупилась краска, стало больше ржавчины и трещин. Заднее стекло выбило многочисленными в этом году ураганами.
Номера автомобиля скручены, салон в пыли.
Ранее редкий автомобиль выставили на продажу в Сибири за 10 млн рублей.
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