Барнаульцы пожаловались на горы мусора в центре города

Жильцы близлежащих домов провели накануне субботник и привели свои дворы в порядок.
Мусор горожане сложили в мешки и составили рядом, чтобы их могли вывезти.
Однако мешки исчезать не торопятся. Барнаульцы винят в этом управляющую компанию "Первая".
По словам жильцов, они обращались и в УК, и в администрацию Железнодорожного района, и в администрацию города, но мусор продолжает портить вид улицы.
"Похоже, чистота любимого города важна только для жителей", - сокрушаются барнаульцы.
Другие горожане в комментариях заметили, что после субботников такая ситуация наблюдается на многих улицах.
Ранее холодильник с протухшей рыбой и личинками нашли в пригороде Барнаула.