27 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Отмена салютов, резкие перепады температур и отверженное здание. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Мы оценили главные результаты алтайской медицины по десятибалльной шкале. Посмотреть можно здесь. А новости региона читайте в моей подборке.

Рабочий стол, компьютер, социальные сети
Рабочий стол, компьютер, социальные сети
СС0

Майских праздничных салютов в Барнауле не будет

По сообщению пресс-центра администрации города, данная мера связана с обеспечением безопасности барнаульцев.

Хотя еще полторы недели назад сообщалось местах праздничных салютов в Барнауле. Так, планировалось, что 1 мая праздничный фейерверк запустят с акватории Оби. Будет выпущено восемь батарей салютов двух типов, пять римских свечей и 650 зарядов четырех типов. Длительность — не менее пяти минут.

А на День Победы фейерверк хотели провести на площади Сахарова. Планировалось, что пустят 13 батарей салютов трех типов, 30 римских свечей двух типов, 40 линий (роутов) двух типов и 800 зарядов четырех типов. Длительность — около семи минут.

Салют на 9 мая 2023.
Салют на 9 мая 2023.
Дмитрий Лямзин

Крупнейшая энергокомпания Алтая сменила название

«Барнаульская генерация» (входит в «Сибирскую генерирующую компанию») с 19 марта стала называться «СГК-Алтай», следует из публикации единого госреестра юридических лиц. Изменился и ее официальный руководитель: с 11 марта генеральный директор - Игорь Лузанов.

После смены названий подписывать допсоглашения не нужно, сообщил юрист altapress.ru.

Барнаульская ТЭЦ-2
Барнаульская ТЭЦ-2

Резкие перепады температур и порывистый ветер придут на выходных

Суббота

В ночь на 27 апреля температура воздуха упадет до -1..-6 градусов. Однако днем жителей края порадуют +16 градусов тепла.

День пройдет без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Воскресенье

Ночью 28 апреля также ожидают заморозки: температура воздуха составит 0...-5 градусов.

Завершающий день недели пройдет без осадков.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Апрельский снег.
Апрельский снег.
altapress.ru

Что еще почитать?

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость