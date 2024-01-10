Ах и ох. Давайте выберем главные события 2023 года в Алтайском крае — опрос altapress.ru для читателей

Редакция altapress.ru собрала 10 главных событий 2023 года в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, социальной жизни и других сферах Алтайского края по нашей версии. И мы предлагаем нашим читателям проголосовать за самое важное из них, чтобы составить топ — можно выбрать несколько вариантов. В список мы специально не включили выборы губернатора, поскольку это регулярное событие.

Опрос будет доступен до 22:00 вечера 13 января. Результаты будут опубликованы утром 15 января.