«Это настоящая магия». Сеть клиник «Здоровое поколение» заботится о здоровье семей

Семья — основа всего
— Сеть клиник «Здоровое поколение» оказывает помощь в Барнауле целым семьям, включая детей и взрослых. Почему вы выбрали такой профиль работы?
— Семья — ключевая ценность для нас, ведь и наша клиника была создана крепкой семьей Николаевых. Мы с супругом, генеральным директором клиники Владимиром Юрьевичем, — сами родители. И прекрасно понимаем, что чувствуют взрослые, когда болеет ребенок. В эти моменты болеет вся семья, а не один человек. И наша задача помочь вернуть гармонию в жизни клиентов.
— Какие уникальные услуги оказывает медцентр?
— История нашей компании насчитывает более 15 лет. За это время клиника «Здоровое поколение» значительно расширила свои возможности в плане консультативного и диагностического приема.
Сегодня наши врачи ведут прием и обследования пациентов, проводят медосмотр, вакцинацию, осуществляют лабораторные исследования, а также у нас разработаны комплексные программы.
Одна из уникальных услуг, которую мы оказываем для семей, — это программа «Патронаж первого года жизни». Ведь когда рождается ребенок — это невероятно волнительно, и у молодых родителей возникает огромное число вопросов: о купании, введении прикорма, вопросы касающиеся вакцинации. И, чтобы помочь молодым родителям разобраться со всеми вопросами и не упустить важные моменты, мы разработали такой комплекс услуг.
Патронаж включает в себя полное наблюдение ребенка в течение первого года жизни. Это все необходимые по графику осмотры и обследования в соответствии с Приказом Минздрава РФ № 514, а также дополнительные обследования, разработанные нашими ведущими докторами.
За семьей закрепляется врач-педиатр, который следит за состоянием ребенка и находится на связи с родителями весь год. Не забыть о дате осмотра помогает личный менеджер, который также помогает заботиться о крохе.
Патронаж — это отдельная магия. Ты видишь, как родители впервые входят в кабинет с завернутой крохой на руках. А уже через год этот карапуз на своих ножках сам шагает в кабинет.
Новые возможности
— Ваша клиника постоянно расширяется. Недавно стало известно, что вы собираетесь открыть еще один филиал. Какие услуги он будет оказывать?
— Да, в ближайшее время в Индустриальном районе вблизи действующей клиники у нас откроется новое отделение, и оно будет отличаться от других филиалов «Здорового поколения». Это будет клиника узкого профиля, направленная на неврологию, психотерапию и восстановительную медицину.
Новое отделение — логическое продолжение нашей работы. Ведь дети растут, у них появляются новые потребности, которые не решит один педиатр.
Наши специалисты будут оказывать неврологическую, психологическую и психотерапевтическую помощь как детям, так и взрослым. Мы готовы предоставить различные программы реабилитации и восстановительной медицины, в том числе сеансы массажа. Ведь именно его основы заложила первооткрывательница клиники Лидия Иовна Николаева.
Сейчас мы находимся на этапе лицензирования, у нас уже сделан ремонт, закуплено современное оборудование и есть специалисты — профессионалы своего дела. Отдельное пространство поможет нам разграничить два разных потока пациентов и сделать пребывание в клинике еще более комфортным.
Помощь в любую точку мира
— Медицина стремительно развивается. Как ваши врачи поспевают за ней?
— Мы стали внедрять цифровые инновации несколько лет назад, и для нас это был достаточно серьезный шаг. Хочется отдельно поблагодарить наших сотрудников, ведь совместными усилиями мы сделали огромный скачок вперед. Было обновлено практически все — начиная с документов и заканчивая оборудованием.
Сегодня у нашей клиники есть приложение, где каждый пациент создает свой личный кабинет. Оно помогает записаться на прием к специалисту, просмотреть историю посещений, получить результаты анализов и другие медицинские документы.
Также пользователи приложения могут связаться с врачом и получить консультацию онлайн. «Здоровое поколение» — первая частная клиника в крае, которая стала оказывать услуги телемедицины. Самые дальние наши клиенты — жители Канады. Они были нашими пациентами, когда жили в Барнауле, а после переехали за рубеж, но продолжили пользоваться услугами клиники.
Все данные передаются через специальный выделенный канал с высокой надежностью и скоростью передачи данных. Поэтому пациенты могут быть уверены в сохранности своей личной информации.
Детям — праздник, родителям — встреча
— Ваша клиника отличается высокой клиентоориентированностью. Как вы этого добиваетесь?
— Мы заботимся о комфорте наших клиентов не только в стенах клиники, но и за ее пределами. Доброй традицией «Здорового поколения» стало проведение мероприятий для маленьких пациентов. Так, 1 июня, в День защиты детей, мы устраиваем для ребятишек веселый праздник с конкурсами, играми и аниматорами.
Для взрослых у нас есть «Клуб читающих врачей», которым мы очень гордимся. Изначально этот проект был предназначен только для врачей, чтобы они делились своим опытом и знаниями с коллегами. У нас работают доктора и кандидаты медицинских наук, ведущие специалисты Алтайского края, которые постоянно учатся и развиваются.
Но вскоре мы поняли, что эти знания будут полезны не только специалистам, но и пациентам. Ведь работать в рамках кабинета — это одно, а выступить с интересной медицинской темой и рассказать ее доступно для большой аудитории — это совсем другой опыт. И он пришелся по душе как врачам, так и слушателям.
Мы поднимаем различные темы: вакцинация, правильное питание, здоровый образ жизни, забота о ребенке и многие другие. Каждая встреча проходит в неформальной обстановке, в уютных интерьерах. Рады каждому, кто присоединяется к нашему проекту.
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