«Это настоящая магия». Сеть клиник «Здоровое поколение» заботится о здоровье семей

Сеть клиник «Здоровое поколение» оказывает медицинские услуги детям и их родителям уже более 15 лет. Ведь когда в семье все здоровы, то в ней царит счастье и благополучие, уверена медицинский директор, педиатр сети клиник Кристина Николаева. Она рассказала нам об особенностях работы клиники и предстоящих планах.

Семья — основа всего

— Сеть клиник «Здоровое поколение» оказывает помощь в Барнауле целым семьям, включая детей и взрослых. Почему вы выбрали такой профиль работы?

— Семья — ключевая ценность для нас, ведь и наша клиника была создана крепкой семьей Николаевых. Мы с супругом, генеральным директором клиники Владимиром Юрьевичем, — сами родители. И прекрасно понимаем, что чувствуют взрослые, когда болеет ребенок. В эти моменты болеет вся семья, а не один человек. И наша задача помочь вернуть гармонию в жизни клиентов.

Семья Николаевых, основатели сети клиник «Здоровое поколение»: Лидия Иовна, Юрий Владимирович, Владимир Юрьевич и Кристина Сергеевна с сыном Сашей, Мария Юрьевна с сыном Захаром. Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение».

— Какие уникальные услуги оказывает медцентр?

— История нашей компании насчитывает более 15 лет. За это время клиника «Здоровое поколение» значительно расширила свои возможности в плане консультативного и диагностического приема.

Сегодня наши врачи ведут прием и обследования пациентов, проводят мед­осмотр, вакцинацию, осуществляют лабораторные исследования, а также у нас разработаны комплексные программы.

Одна из уникальных услуг, которую мы оказываем для семей, — это программа «Патронаж первого года жизни». Ведь когда рождается ребенок — это невероятно волнительно, и у молодых родителей возникает огромное число вопросов: о купании, введении прикорма, вопросы касающиеся вакцинации. И, чтобы помочь молодым родителям разобраться со всеми вопросами и не упустить важные моменты, мы разработали такой комплекс услуг.

Патронаж включает в себя полное наблюдение ребенка в течение первого года жизни. Это все необходимые по графику осмотры и обследования в соответствии с Приказом Минздрава РФ № 514, а также дополнительные обследования, разработанные нашими ведущими докторами.

За семьей закрепляется врач-педиатр, который следит за состоянием ребенка и находится на связи с родителями весь год. Не забыть о дате осмотра помогает личный менеджер, который также помогает заботиться о крохе.

Патронаж — это отдельная магия. Ты видишь, как родители впервые входят в кабинет с завернутой крохой на руках. А уже через год этот карапуз на своих ножках сам шагает в кабинет.

Константин Александрович Шошин, врач-педиатр, эндокринолог, заместитель медицинского директора сети клиник «Здоровое поколение». Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение».

Новые возможности

— Ваша клиника постоянно расширяется. Недавно стало известно, что вы собираетесь открыть еще один филиал. Какие услуги он будет оказывать?

— Да, в ближайшее время в Индустриальном районе вблизи действующей клиники у нас откроется новое отделение, и оно будет отличаться от других филиалов «Здорового поколения». Это будет клиника узкого профиля, направленная на неврологию, психотерапию и восстановительную медицину.

Новое отделение — логическое продолжение нашей работы. Ведь дети растут, у них появляются новые потребности, которые не решит один педиатр.

Наши специалисты будут оказывать неврологическую, психологическую и психотерапевтическую помощь как детям, так и взрослым. Мы готовы предоставить различные программы реабилитации и восстановительной медицины, в том числе сеансы массажа. Ведь именно его основы заложила первооткрывательница клиники Лидия Иовна Николаева.

Сейчас мы находимся на этапе лицензирования, у нас уже сделан ремонт, закуплено современное оборудование и есть специалисты — профессионалы своего дела. Отдельное пространство поможет нам разграничить два разных потока пациентов и сделать пребывание в клинике еще более комфортным.

Ресепшен клиники «Здоровое поколение». Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение».

Помощь в любую точку мира

— Медицина стремительно развивается. Как ваши врачи поспевают за ней?

— Мы стали внедрять цифровые инновации несколько лет назад, и для нас это был достаточно серьезный шаг. Хочется отдельно поблагодарить наших сотрудников, ведь совместными усилиями мы сделали огромный скачок вперед. Было обновлено практически все — начиная с документов и заканчивая оборудованием.

Сегодня у нашей клиники есть приложение, где каждый пациент создает свой личный кабинет. Оно помогает записаться на прием к специалисту, просмотреть историю посещений, получить результаты анализов и другие медицинские документы.

Также пользователи приложения могут связаться с врачом и получить консультацию онлайн. «Здоровое поколение» — первая частная клиника в крае, которая стала оказывать услуги телемедицины. Самые дальние наши клиенты — жители Канады. Они были нашими пациентами, когда жили в Барнауле, а после переехали за рубеж, но продолжили пользоваться услугами клиники.

Все данные передаются через специальный выделенный канал с высокой надежностью и скоростью передачи данных. Поэтому пациенты могут быть уверены в сохранности своей личной информации.

Генеральный директор Владимир Юрьевич Николаев вручает почетный знак на 15-летие компании Денису Сергеевичу Фуголь, врачу-гастроэнтерологу, кандидату медицинских наук, доценту. Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение».

Детям — праздник, родителям — встреча

— Ваша клиника отличается высокой клиентоориентированностью. Как вы этого добиваетесь?

— Мы заботимся о комфорте наших клиентов не только в стенах клиники, но и за ее пределами. Доброй традицией «Здорового поколения» стало проведение мероприятий для маленьких пациентов. Так, 1 июня, в День защиты детей, мы устраиваем для ребятишек веселый праздник с конкурсами, играми и аниматорами.

Для взрослых у нас есть «Клуб читающих врачей», которым мы очень гордимся. Изначально этот проект был предназначен только для врачей, чтобы они делились своим опытом и знаниями с коллегами. У нас работают доктора и кандидаты медицинских наук, ведущие специалисты Алтайского края, которые постоянно учатся и развиваются.

Но вскоре мы поняли, что эти знания будут полезны не только специалистам, но и пациентам. Ведь работать в рамках кабинета — это одно, а выступить с интересной медицинской темой и рассказать ее доступно для большой аудитории — это совсем другой опыт. И он пришелся по душе как врачам, так и слушателям.

Мы поднимаем различные темы: вакцинация, правильное питание, здоровый образ жизни, забота о ребенке и многие другие. Каждая встреча проходит в неформальной обстановке, в уютных интерьерах. Рады каждому, кто присоединяется к нашему проекту.

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