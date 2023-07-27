Астана.KZ. Как провести незабываемый отпуск в столице Казахстана и не разориться

Астана — одна из самых молодых столиц мира. Город небоскребов, цветов и скульптур и фонтанов, масштабных широких улиц и приветливых жителей. Застройкой города занимались архитекторы со всего мира. И это очень заметно. Здания изысканно помпезны, и фото не передают их масштаб. Мы отправились в Астану за вкусной едой, удивительными экскурсиями и яркими эмоциями.

Сэкономили

Итак, расстояние на автомобиле Барнаул-Астана — по трассе составляет 958 км (через Павлодар). Для сравнения: авиабилеты «Новосибирск-Астана» для нашей семья из четырех человек — более 100 т. р. Затраты же на бензин составили 19 000 рублей на всю дорогу.

Переход на границе занимает 1,5–3 часа, в зависимости от очереди.

И сразу факты, которые сделают поездку комфортной:

С недавних пор казахскую симку можно приобрести только по загранпаспорту. Роуминг для нас оказался очень невыгодным (около 500 рублей в день). Симку можно приобрести в торговом центре в Павлодаре. Путь в Астану лежит через него. Карточки не действуют. Берите с собой наличные. В обменном пункте ищем выгодный курс и меняем на тенге. Летом многие музеи делают вход детям бесплатным или с большой скидкой. Для экономии можно бронировать апартаменты/квартиры через местный сервис https://krisha.kz/. Похоже на Авито.ру, но по более приятной цене). Важный момент: для подтверждения брони нужен казахский номер телефона (поэтому бронировать можно, находясь еще в Павлодаре). Если не хочется по незнакомому городу передвигаться на своем авто, установите приложение Яндекс.такси. В любую точку города цена поездки составит около 150–200 рублей. Разница между ценами на еду на фудкорте и в ресторане порядка 20%. Поэтому фастфуд мы забросили и пробовали разные кухни (национальную, турецкую и т. д.). В Астане очень вкусный кофе. Экскурсия на двухэтажном автобусе Red Bus и входные билеты в музеи. Актуально, если вы составите для себя насыщенную музейную программу с утра и позднего вечера. На день смысла брать нет: так это будет лишь посещением «для галочки». https://astana.citypass.kz/ru/2017/02/09/ekskursiya-na-krasnyih-avtobusah/

День первый. Пешим ходом

Нуржол или Водно-зеленый бульвар — это большая, красивая пешеходная зона в центре Астаны. Фото: Ольга Иванова. Нуржол или Водно-зеленый бульвар — это большая, красивая пешеходная зона в центре Астаны. Фото: Ольга Иванова. Нуржол или Водно-зеленый бульвар — это большая, красивая пешеходная зона в центре Астаны. Фото: Ольга Иванова. Нуржол или Водно-зеленый бульвар — это большая, красивая пешеходная зона в центре Астаны. Фото: Ольга Иванова. Нуржол или Водно-зеленый бульвар — это большая, красивая пешеходная зона в центре Астаны. Фото: Ольга Иванова. Нуржол или Водно-зеленый бульвар — это большая, красивая пешеходная зона в центре Астаны. Фото: Ольга Иванова. Нуржол или Водно-зеленый бульвар — это большая, красивая пешеходная зона в центре Астаны. Фото: Ольга Иванова. Нуржол или Водно-зеленый бульвар — это большая, красивая пешеходная зона в центре Астаны. Фото: Ольга Иванова. Главный символ Астаны — башня «Байтерек». Фото: Ольга Иванова. Главный символ Астаны — башня «Байтерек». Фото: Ольга Иванова. Астана.KZ. Фото: Ольга Иванова.

Нуржол или Водно-зеленый бульвар — это большая, красивая пешеходная зона в центре Астаны. Он относится к новой части города и изначально задумывался как пространство с единой концепцией оформления. Проект бульвара разработал японский специалист Кисё Курокава.

Как нам рассказали казахи, комаров и мошкары нет, поскольку власти следят и обрабатывают территории.

Бульвар Нуржол протянулся от здания резиденции президента «Ак Орда» до ТРЦ «Хан Шатыр».

На нем находится один из самых красивых городских фонтанов. Он представляет собой большую чашу из гранита, декорированную этническими орнаментами. Десятки струй воды поднимаются вверх под разными углами, рассыпаясь тысячами мелких брызг. Фонтан особенно красив вечером, когда включается подсветка.

Башня «Байтерек» находится рядом (высота почти 100 метров). Она считается главным символом Астаны. Ее построили в виде дерева, на ветвях которого хранится яйцо дракона из казахской мифологии. Внутри башни ходит скоростной лифт, который поднимает туристов в это самое яйцо — на обзорную площадку и в бар.

Еще в башне «Байтерек» находится золотой слиток с оттиском руки Нурсултана Назарбаева. Говорят, прикосновение к нему приносит удачу. В очереди к нему придется стоять два-три часа, поэтому мы решили выбрать другой способ привлечения удачи.

В шаре, куда мы поднялись на лифте, находится панорамный зал, из которого открывается потрясающий вид на Астану. Включается подсветка, Байтерек превращается в гигантскую и очень эффектную иллюминацию! Отдаленно вид с высоты напоминает панораму Елисейских полей с высоты Эйфелевой башни. Возможно, французские архитекторы были причастны, или это лишь мои ассоциации.

Вход: взрослый — 2000 тенге, детский — 1000 тенге.

День второй. Музей будущего и мечеть

Астана — футуристичный город, поэтому неудивительно, что здесь есть целый Музей будущего. Он расположен в здании главного павильона «Экспо-2017» (в одном из павильонов, оставшихся в городе после проведения Всемирной выставки). Здание построено в форме шара диаметром 150 метров. Его называют «Нур-Алем».

Вход: 1500 тенге (около 300 рублей), студентам и школьникам делают скидки (нам обошлись по 100 рублей на ребенка). https://skip.kz/

Каждый этаж музея посвящен одному виду энергии. Интерьеры и оснащение напоминают фантастический фильм про космические станции. Здесь безумно понравилось детям, но и мы были в восторге.

В музее мы провели больше пяти часов.

Самая большая мечеть в Центральной Азии строится между проспектами Кабанбай батыра и Мангилик Ел. Она вмещает до 30 тыс. человек. Минареты - высотой до 130 метров, а главный купол — более 88,2 метра. Общая площадь здания составит 68 тыс. квадратных метров, а главного молельного зала — 15 тыс.

Сама мечеть уже достроена, территория вокруг еще облагораживается: сейчас садят сосны и много-много цветов. Удивило обыденное и непринужденное состояние верующих: ребятишки бегают, шумят, кто-то отвечает на мобильный телефон, кто-то ведет светскую беседу. Внутри мечети есть кафе и игровая комната с батутом, а также музей этой мечети в миниатюре.

День третий. Опера и торговый центр

Над проектом театра «Астана Опера» работал целый коллектив архитекторов из разных стран. Фото: Ольга Иванова. Над проектом театра «Астана Опера» работал целый коллектив архитекторов из разных стран. Фото: Ольга Иванова. Над проектом театра «Астана Опера» работал целый коллектив архитекторов из разных стран. Фото: Ольга Иванова. Над проектом театра «Астана Опера» работал целый коллектив архитекторов из разных стран. Фото: Ольга Иванова. Над проектом театра «Астана Опера» работал целый коллектив архитекторов из разных стран. Фото: Ольга Иванова. Над проектом театра «Астана Опера» работал целый коллектив архитекторов из разных стран. Фото: Ольга Иванова. Над проектом театра «Астана Опера» работал целый коллектив архитекторов из разных стран. Фото: Ольга Иванова. Над проектом театра «Астана Опера» работал целый коллектив архитекторов из разных стран. Фото: Ольга Иванова. Над проектом театра «Астана Опера» работал целый коллектив архитекторов из разных стран. Фото: Ольга Иванова. Над проектом театра «Астана Опера» работал целый коллектив архитекторов из разных стран. Фото: Ольга Иванова. Над проектом театра «Астана Опера» работал целый коллектив архитекторов из разных стран. Фото: Ольга Иванова. Над проектом театра «Астана Опера» работал целый коллектив архитекторов из разных стран. Фото: Ольга Иванова. Над проектом театра «Астана Опера» работал целый коллектив архитекторов из разных стран. Фото: Ольга Иванова. Торговый центр «Хан Шатыр» вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой шатер в мире. Фото: Ольга Иванова. Торговый центр «Хан Шатыр» вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой шатер в мире. Фото: Ольга Иванова.

Городской оперный театр отличается от большинства новых зданий Астаны — он оформлен не в современном, а в неоклассическом стиле. Несмотря на это, он был построен совсем недавно и открылся только в 2013 году.

Над проектом работал целый коллектив архитекторов из разных стран. Здание театра, украшенное массивными колоннами и лепниной, находится в центральной части города, на улице Кунаева. Рядом есть большая пешеходная зона, по которой можно прогуляться.

У театра богатый репертуар: можно посетить не только оперу или балет, но и другие культурные события — концерты, драматические спектакли и т.д. Кроме основного зала, вмещающего около полутора тысяч зрителей, есть малый, подходящий для камерных представлений.

Мы посетили обзорную экскурсию по театру «Астана Опера». Поражающее красотой главное фойе театра и Большой зал, где проводятся оперные и балетные спектакли, а также симфонические концерты, ложа Президента Казахстана, а также закулисье — все это успели посмотреть за время экскурсии (25–35 минут).

Экскурсии проходят со вторника по воскресенье в 11:00 и 15:00 часов. Стоимость: взрослый 2000 тенге, детский 1000 тенге (в летний период, как мы поняли, бесплатно).

Торговый центр «Хан Шатыр» выглядит как огромный степной шатер — он даже вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой шатер в мире. Внутри, кроме стандартных кафе и магазинов — аттракционы и даже искусственный пляж. Песок для него специально привезли с Мальдив.

Аквапарк Sky Beach Club работает ежедневно с 10:00 до 21:00.

Несколько фактов: в будни дешевле, горки открываются в 13:30. Если придете рано утром, то нужно будет подождать. Больше всего нас покорил, конечно же, песок. Он подогреваемый. Ходить по нему — огромное удовольствие: приятно и тепло. Остальное — как в обычном бассейне.

Цена билета на полный день: взрослый — 12 тыс. тенге, детский (с 4 до 14 лет) — 7 тыс. тенге.

День четвертый. Национальный музей и Дворец мира

Национальный музей в Астане — самое большое музейное учреждение Казахстана. Фото: Ольга Иванова. Национальный музей в Астане — самое большое музейное учреждение Казахстана. Фото: Ольга Иванова. Национальный музей в Астане — самое большое музейное учреждение Казахстана. Фото: Ольга Иванова. Мечеть Хазрет-Султан — здание, построенное в исламском стиле и украшенное традиционными казахскими узорами. Фото: Ольга Иванова. Мечеть Хазрет-Султан — здание, построенное в исламском стиле и украшенное традиционными казахскими узорами. Фото: Ольга Иванова. Мечеть Хазрет-Султан — здание, построенное в исламском стиле и украшенное традиционными казахскими узорами. Фото: Ольга Иванова. Астана.KZ. Фото: Ольга Иванова.

Национальный музей в Астане — это самое большое музейное учреждение Казахстана. Он был открыт в 2014 году, но его коллекции уже насчитывают десятки тысяч экспонатов. Постоянная выставка музея посвящена быту и культуре народов, населяющих страну, а также истории становления государства. Общая площадь экспозиции превышает 14 тыс. кв. м.

Здесь есть залы с археологическими находками, относящимися к первобытному периоду, средневековью и другим эпохам. Поскольку музей новый, здесь используются современные технологии — посетителям помогают погрузиться в историю с помощью сенсорных дисплеев, голограмм, светодиодных экранов и других достижений техники.

Нам показалось, что страдает логика расположения экспонатов, они «скачут» из эпохи в эпоху.

Мечеть Хазрет-Султан — светлое и красивое здание, построенное в исламском стиле и украшенное традиционными казахскими узорами.

Туристы могут осмотреть архитектуру Хазрет-Султан: величественное здание венчает купол высотой более 50 метров, который окружают восемь маленьких куполов. Вход в мечеть также свободный: внутри расположены залы для молитв, комнаты для омовений и другие помещения, украшенные традиционным декором.

Дворец мира и согласия в народе называют пирамидой. Его построили по проекту именитого британского архитектора Нормана Фостера для съезда представителей разных конфессий. Сейчас в нем действует оперный зал и сдают в аренду конференц-залы.

Дворец мира и согласия не имеет ничего общего с классической дворцовой архитектурой: он выглядит как пирамида, которая стоит на возвышенности.

День пятый. Официально

Официальная резиденция президента Республики Казахстан «Ак Орда». Фото: Ольга Иванова. Триумфальная арка Астаны возведена в честь юбилея независимости Казахстана по идее Нурсултана Назарбаева. Фото: Ольга Иванова. Триумфальная арка Астаны возведена в честь юбилея независимости Казахстана по идее Нурсултана Назарбаева. Фото: Ольга Иванова. Триумфальная арка Астаны возведена в честь юбилея независимости Казахстана по идее Нурсултана Назарбаева. Фото: Ольга Иванова.

Ак Орда — это официальная резиденция президента Республики Казахстан, расположенная в центре Астаны, рядом с бульваром Нуржол. Здание построено в 2001–2003 годах по проекту нескольких архитекторов из разных стран. Резиденция оформлена в классическом стиле с элементами казахской архитектуры.

Триумфальная арка Астаны — знаковое архитектурное сооружение, возведенное в честь юбилея независимости Казахстана по идее Нурсултана Назарбаева. Высота конструкции — 20 метров, что символизирует 20-летие независимости Казахстана.

Астана — не курортное место, это столица делового туризма в Казахстане. Поэтому 90% иностранных туристов в столице — это бизнесмены. Но и нам как обычным, частным туристам, город тоже обрадовался и смог предложить высокий сервис за относительно небольшие деньги.

Главный символ Астаны — башня «Байтерек». Фото: Ольга Иванова. Главный символ Астаны — башня «Байтерек». Фото: Ольга Иванова. Главный символ Астаны — башня «Байтерек». Фото: Ольга Иванова. Астана.KZ. Фото: Ольга Иванова.

Ольга Иванова.