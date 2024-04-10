«Пойду, схожу в Рассею». Каким когда-то было алтайское село Бобково

275 лет назад в Рубцовском районе семья Бобковых основала село, которое до сих пор называется в их честь. Здесь очень ценили лошадей, а переселенцы жили в отдельной части села, которую называли «Рассеей». А еще здесь сохранились неклассические дворы: родовые гнезда.