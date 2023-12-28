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Спорт

Развитие тела и ума. Семейный мультиспортивный центр признали лучшим социальным проектом в Алтайском крае

В декабре в Барнауле подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес-2023». Лучшим проектом в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта стал семейный мультиспортивный центр «Академикс». Его руководитель — Анна Галицкая, директор ООО «Академия спорта» в Барнауле.

Семейный мультиспортивный центр «Академикс».
Семейный мультиспортивный центр «Академикс».
Фото предоставлено компанией «Академия спорта».

Все ради детей

А все началось с простого желания ребенка. Шестилетняя дочь Анны была влюблена в фигурное катание и серьезно занималась с тренером. Но руководитель была вынуждена уехать из Барнаула, и малышке стало не с кем заниматься. Варианты были самые разные, но по итогу Анна решила рискнуть — и открыла собственную академию фигурного катания в 2021 году.

Семейный мультиспортивный центр «Академикс».
Семейный мультиспортивный центр «Академикс».
Фото предоставлено компанией «Академия спорта».

Вскоре я поняла, что фигурное катание — это очень дорогостоящий вид спорта, который не всем доступен. Поэтому я начала искать другие варианты развития академии. Так появилась идея организовать мультиспортивный центр, где каждый ребенок сможет найти занятие по душе и реализовать себя в новом виде спорта, — рассказывает Анна.

Так, помимо фигурного катания, в центре открылись секции спортивных роликов, боевых искусств и современных танцев. А вскоре появились новые движения, которых раньше в Барнауле не было. Например, роуп-скиппинг — спортивная скакалка и батон-твирлинг, который включает умелое мастерство обращения с жезлом в комплексе с движениями тела, танцем и гимнастикой. В последнем ученики «Академикса» особенно преуспели — они привезли с соревнований из Томска 12 медалей.

Семейный мультиспортивный центр «Академикс».
Семейный мультиспортивный центр «Академикс».
Фото предоставлено компанией «Академия спорта».

Мы постарались подобрать такие виды спорта, чтобы они были не только интересными, но и дополняли друг друга. Так, занятия танцами будут полезны для фигуристов, а акробатика — для батон-твирлинга, — рассказывает Анна.

Занятия рассчитаны для детей от двух-трех лет. Самому маленькому спортсмену здесь два года.

Семейный мультиспортивный центр «Академикс».
Семейный мультиспортивный центр «Академикс».
Фото предоставлено компанией «Академия спорта».

А также их родители

Также «Академикс» активно работает с родителями учеников. Для них разработаны отдельные программы в спортивных секциях: йога, танцы, растяжка, фитнес. Дополнительно тренеры устраивают мастер-классы, в которых участвуют родители вместе с детьми. Только работая в связке «спортсмен-тренер-родитель», можно добиться высоких результатов, уверена Анна Галицкая.

Не все из родителей представляют, насколько тяжело может даваться спорт. Они могут требовать от ребенка высоких результатов, не понимая, что это — огромный труд. Поэтому мы приглашаем их поучаствовать в тренировках вместе с детьми: прокатиться на льду, сделать трюк на роликах или повторить танец. Это помогает им лучше понять друг друга и стать ближе. Ведь поддержка родителей очень важна для ребенка, — рассказывает руководитель центра.

Семейный мультиспортивный центр «Академикс».
Семейный мультиспортивный центр «Академикс».
Фото предоставлено компанией «Академия спорта».

К тому же, это и хорошая разрядка после трудовых будней. «Частенько родители занимаются параллельно вместе с детьми. Например, ребенок — на фигурном катании, а мама — на зумбе или йоге», — вспоминает Анна.

Тренировка для ума

Помимо спорта в школе «Академикс» развивают творческие и умственные способности детей. Здесь есть отделение искусства, где учат дизайну одежды, рисованию и рукоделию. Открыто направление «Наука», которое помогает детям подтянуть школьные предметы. А также есть программа «Умная продленка» для учеников начальной школы. В нее включены нескучные занятия, комплексное питание и прогулки на свежем воздухе.

В этом году в центре открылась театральная студия на льду и уже отметилась большим достижением.

Мы поставили масштабный спектакль, в котором участвовали не только наши фигуристы, но и ученики боевых искусств, батон-твирлинга, танцоры и акробаты. Он был поставлен по сказке «Алиса в стране чудес». В Барнауле его посмотрели более 2 тысяч зрителей. Также мы ездили с ним в Бийск и село Бочкари Целинного района, а вскоре надеемся показать его в Рубцовске, — рассказывает Анна Галицкая.

Мсп Социальные Предприниматели: Центр «Мой бизнес» Алтайского края оказывает услуги в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Цель проекта — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

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