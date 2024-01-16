18 января
﻿
Недвижимость

Тутанхамон и тигры. Что за модную квартирку посуточно сдают в Барнауле

Квартиру-студию с необычными элементами сдают в Барнауле начиная от 1,3 тыс. в сутки. Она располагается по адресу ул. Гоголя, 24Б.

Что за модную квартирку посуточно сдают в Барнауле.
Что за модную квартирку посуточно сдают в Барнауле.
"Авито"

Общая площадь квартиры составляет 15 кв.м. Провести вечер или отдохнуть после долгой поездки двоим точно хватит.

В квартире есть телевизор, интернет, холодильник, стиральная машина и прочие удобства.

Интересное решение придумал хозяин — египетские шторы и тигристый плед. Антураж просто завораживает.

Также владелец уточнил, что в студии есть телевизор. Если взглянуть на него, то можно перенестись назад на 20 лет. Очень приятные чувства ностальгии.

Рядом с домом множество магазинов, а также пекарня и аптека.

До проспекта Ленина пять минут. Владелец отмечает, что есть хорошие скидки на проживание.

Ранее сообщалось, что эстетичную двушку продают в Барнауле за 12 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость