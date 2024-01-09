11 января
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Недвижимость

Трехкомнатную квартиру с пальмой посреди комнаты продают за 5,8 млн рублей

В Барнауле продают уютную трешку рядом с парком «Изумрудный» за 5,8 млн рублей. Она располагается ул. Советская, 5.

Трехкомнатную квартиру с пальмой посреди комнаты продают за 5,8 млн рублей.
Трехкомнатную квартиру с пальмой посреди комнаты продают за 5,8 млн рублей.
«Авито»

Общая площадь квартиры 42,4 кв. м. Один «жилой квадрат» тут стоит 136 тыс. рублей.

Дом расположен возле самого популярного парка города - парк "Изумрудный". Там вы найдете все для отличного отдыха и развлечений круглый год. Рядом расположены школы, детские сады, поликлиники, магазины, банки и многое другое, обеспечивая все удобства для повседневной жизни.

Квартира находится на третьем этаже, обладает уютными и теплыми комнатами. Узаконенная перепланировка создала функциональное пространство с большим количеством естественного света.

Продавец отмечает, что вся мебель и техника останется новым владельцам.

Квартира подойдет тем, кто любит отдых круглый год, ведь на стене наклеена большая пальма посреди пляжа.

Внутри сделан евро ремонт, а также есть небольшая лоджия. На ней можно устроить читательские часы или просто попить кофе с утра.

Ранее сообщалось, что шестикомнатую квартиру в центре Барнаула продают за 21,9 млн рублей.

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