Трехкомнатную квартиру с пальмой посреди комнаты продают за 5,8 млн рублей.

Общая площадь квартиры 42,4 кв. м. Один «жилой квадрат» тут стоит 136 тыс. рублей.
Дом расположен возле самого популярного парка города - парк "Изумрудный". Там вы найдете все для отличного отдыха и развлечений круглый год. Рядом расположены школы, детские сады, поликлиники, магазины, банки и многое другое, обеспечивая все удобства для повседневной жизни.
Квартира находится на третьем этаже, обладает уютными и теплыми комнатами. Узаконенная перепланировка создала функциональное пространство с большим количеством естественного света.
Продавец отмечает, что вся мебель и техника останется новым владельцам.
Квартира подойдет тем, кто любит отдых круглый год, ведь на стене наклеена большая пальма посреди пляжа.
Внутри сделан евро ремонт, а также есть небольшая лоджия. На ней можно устроить читательские часы или просто попить кофе с утра.
Ранее сообщалось, что шестикомнатую квартиру в центре Барнаула продают за 21,9 млн рублей.
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