Помещение для высокодоходного арендного бизнеса продают в Барнауле за 33,7 млн рублей. Оно располагается по адресу: ул. Солнечная Поляна, 81.

Торговую площадь с паназиатской кухней продают в Барнауле за 33,7 млн рублей.

Общая площадь здания 186,7 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 180 тыс. рублей.

Здание расположено в новейшем и перспективном месте нашего города, окруженное новыми кварталами, многоэтажными домами, инфраструктурой, такие как ЖК «Лапландия», ЖК «Шотландия», ЖК «Адалин на Семенова», ЖК «Краски» и другие новостройки окружают предлагаемое помещение.

Характеристики помещения

Этаж/этажность: 1/17этаж

Тип дома: кирпичный, 2020 года постройки

Режим доступа к помещению: круглосуточно

Количество входных групп: две входные группы с разных сторон

Электричество: 70Квт

Торговую площадь с паназиатской кухней продают в Барнауле за 33,7 млн рублей. "Авито"

Плюсы помещения состоят в свободной планировке, которая позволяет выполнить любую перепланировку.

Помещение подходит для размещения общепита, торговли, банков, аптек, медицинских, образовательных и косметологических услуг, а также корпоративных офисов компаний и многого другого.

Расположение на первой линии позволяет информировать о заведении всех прохожих и привлекать больше клиентов.

Ранее сообщалось, что магазин-аквариум построят за гаражом в Барнауле.

Самое важное - в нашем Telegram-канале