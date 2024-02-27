27 февраля
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Недвижимость

Торговую площадь с паназиатской кухней продают в Барнауле за 33,7 млн рублей

Помещение для высокодоходного арендного бизнеса продают в Барнауле за 33,7 млн рублей. Оно располагается по адресу: ул. Солнечная Поляна, 81.

Торговую площадь с паназиатской кухней продают в Барнауле за 33,7 млн рублей.
Торговую площадь с паназиатской кухней продают в Барнауле за 33,7 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь здания 186,7 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 180 тыс. рублей.

Здание расположено в новейшем и перспективном месте нашего города, окруженное новыми кварталами, многоэтажными домами, инфраструктурой, такие как ЖК «Лапландия», ЖК «Шотландия», ЖК «Адалин на Семенова», ЖК «Краски» и другие новостройки окружают предлагаемое помещение.

Характеристики помещения

  • Этаж/этажность: 1/17этаж

  • Тип дома: кирпичный, 2020 года постройки

  • Режим доступа к помещению: круглосуточно

  • Количество входных групп: две входные группы с разных сторон

  • Электричество: 70Квт

Торговую площадь с паназиатской кухней продают в Барнауле за 33,7 млн рублей.
Торговую площадь с паназиатской кухней продают в Барнауле за 33,7 млн рублей.
"Авито"

Плюсы помещения состоят в свободной планировке, которая позволяет выполнить любую перепланировку.

Помещение подходит для размещения общепита, торговли, банков, аптек, медицинских, образовательных и косметологических услуг, а также корпоративных офисов компаний и многого другого.

Расположение на первой линии позволяет информировать о заведении всех прохожих и привлекать больше клиентов.

Ранее сообщалось, что магазин-аквариум построят за гаражом в Барнауле.

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