Тайное становится явным. Altapress.ru публикует схему большого ЖК на узкой улице в центре Барнаула

Проект магазина рассмотрят на заседании градостроительного совета 3 августа. Площадка уже давно готова под строительство. По словам жителей соседних домов, здание на Короленко, 110 много лет назад попало в программу по сносу ветхого жилья. Сейчас территория окружил новенький забор.

Земли по соседству — ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а также принадлежат «ГлавАлтайСтрою». В распоряжении altapress.ru оказалась схема предполагаемой посадки многоквартирного дома на углу ул. Радищева и ул. Никитина, выполненная «Союз-проектом».

В схеме обозначены параметры постройки. Известно, что он будет состоять из трех блоков: два 14-этажных и один 17-этажный — он станет угловым высотным акцентом.

Общая площадь участка — 5,2 тыс. кв. м, квартир — 16,4 тыс. кв. м. Их количество — 253. Расчетная численность населения — 558 человек. Обозначили, что требуется строительство подземной парковки.

Схема предполагаемой посадки многоквартирного дома на угле ул. Радищева и ул. Никитина. Предоставлено altapress.ru

Также в схеме указали, что в радиусе 300 метров от территории будущего дома нет детских садов. В пределах 500 метрах есть маленькая школа №13.

Вне зоны застройки на плане оказывается дом на Короленко, 112, жильцы которого давно мечтают его снести. Они также переживают, что с началом строительства многоэтажки их жилье развалится само собой.

По словам собственников, строение должны были уничтожить еще при СССР: в 1989 году его признали не подлежащим ремонту. Поэтому в постройке нет ни канализации, ни водопровода, ни центрального отопления, ни газопровода, в чем мы убедились сами.

Жильцы неоднократно обращались в мэрию, а позже и в администрацию президента России с просьбой подтвердить статус здания и расселить их. Закон требует от собственников заключения независимой (и бесполезной, по их мнению) экспертизы, которая бы обследовала ограждающие элементы и несущие конструкции.

Но, кажется, в этой истории намечается благополучный исход: сейчас собственники Короленко, 112 ведут переговоры с застройщиком и подыскивают варианты для переезда.