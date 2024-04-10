Светлую трешку с актуальными дверями продают в Барнауле за 14,9 млн рублей.

Общая площадь квартиры 70 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 212 тыс. рублей.
Евротрешка находится в новом кирпичном доме на последнем 17 этаже. Квартира абсолютно новая, в ней никто не жил. Окна выходят на две стороны (восток-запад) и открывают вид на весь центр города
Планировка включает в себя:
- кухню-гостиную;
- постирочная с местами хранения;
- спальню с собственной гардеробной;
- основной санузел и гостевой;
- свободную комнату (детская, кабинет и тд.);
- вместительный шкаф в прихожей.
Во время ремонта использовались только качественные материалы.
Квартира расположена самом центре города, все важные объекты инфраструктуры в шаговой доступности. В доме предусмотрен подземный паркинг.
На территории располагается большая закрытая детская площадка.
Вся территория комплекса закрыта, охрана есть в каждом подъезде.
Ранее сообщалось, что домик со стильными фиолетовыми табуретками продают в пригороде Барнаула за 19,4 млн рублей.
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