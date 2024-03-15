Скидка 33 млн. В Барнауле снизили цену на брошенный памятник в историческом центре

26 апреля пройдет третий аукцион по продаже Горного училища. Остальные не состоялись, потому что никто не захотел покупать здание и участок за 66 млн рублей.
Теперь его хотят продать за 32,5 млн рублей. Также сократился шаг аукциона – с 3,3 до 1,6 млн рублей.
2,7 тыс. кв. м. – общая площадь здания.
2,99 тыс. кв. м – общая площадь земельного участка.
52 м – протяженность сети электроснабжения, которая также входит в лот.
1861 – год постройки.
Федеральный памятник приватизируют с жестким условием.
В документе «Охранное обязательство собственника» указано, что до осени 2025 года обладатель объекта должен согласовать с властями проект реставрации. На основе этой документации владелец обязан реставрировать объект до весны 2030 года и после отчитаться.
Это первый объект культурного наследия (ОКН) федерального значения в России, который вместе с участком приватизируют через аукцион. Подробнее о процедуре и изменениях в законе, а также самом лоте мы писали здесь.
Следующими приватизации подлежат Богадельня купца Пуртова (ул. Пушкина, 58) и Дом Поскотинова (ул. Малая Олонская, 21). Лоты еще не сформированы.
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