7 августа
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Недвижимость

Сады на крыше, пентхаусы и китайский проект. Как в Барнауле в 2004 году задумали построить небоскребы за миллионы долларов

19 лет назад, в 2004 году, в Барнауле задумали построить небоскребы с садами на крыше, пентхаусами и вертолетными площадками. Две 120-метровые высотки должны были появиться на пересечении проспекта Ленина и улицы Пионеров. С воплощением замысла что-то пошло не так. Но вот какими были планы.

Какими могли быть барнаульские небоскребы.
Какими могли быть барнаульские небоскребы.
Иллюстрация от нейросети Kandinsky
  • Барнаульская фирма «Купеческий двор» заказала проект жилых зданий у китайской государственной строительной компании и группы «Инь-Хэ» из города Цзиньчжоу.
  • В каждом из двух 120-метровых 35-этажных зданий планировалось разместить бизнес-центр (с офисом и вертолетной площадкой) и жилой дом с пентхаусом и садами на крыше. Первые шесть этажей отвели под магазины и рестораны, три подвальных — под автостоянку.
  • Стоимость проекта была заоблачной — $20-30 млн.
  • Для строительства китайская сторона хотела привезти в Барнаул (и после — якобы подарить России) 120-метровый башенный кран стоимостью полмиллиона долларов. Для его доставки потребовалось бы 36 железнодорожных платформ.
Какими могли быть барнаульские небоскребы.
Какими могли быть барнаульские небоскребы.
Иллюстрация от нейросети Kandinsky
  • Управиться с проектом рассчитывали китайскими темпами — за 12 месяцев. Строить комплекс должны были 400 человек.
  • Общая площадь застройки могла составить 100 тыс. кв.м.
  • Комплекс должен был выдерживать землетрясения до 9 баллов.

На тот момент самым высоким зданием в Барнауле был дом «Титаник» (63 м).

Какими могли быть барнаульские небоскребы.
Какими могли быть барнаульские небоскребы.
Иллюстрация от нейросети Kandinsky

Ранее Altapress.ru выяснил, какие здания в Барнауле стоило бы отдать художникам под граффити.

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