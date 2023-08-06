Сады на крыше, пентхаусы и китайский проект. Как в Барнауле в 2004 году задумали построить небоскребы за миллионы долларов

19 лет назад, в 2004 году, в Барнауле задумали построить небоскребы с садами на крыше, пентхаусами и вертолетными площадками. Две 120-метровые высотки должны были появиться на пересечении проспекта Ленина и улицы Пионеров. С воплощением замысла что-то пошло не так. Но вот какими были планы.