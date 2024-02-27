27 февраля
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Недвижимость

Под сани или ласточку. Аренда мест в паркингах Барнаула достигла 12 тыс. рублей – есть ли дешевле

Свободных арендных мест в подземных паркингах, судя по сайтам объявлений, в Барнауле совсем немного. Все они в основном сконцентрированы в центре города и в новых жилмассивах Индустриального района. Сколько стоит оставить свой автомобиль не под открытым небом, выяснил altapress.ru.

Подземная парковка.
Подземная парковка.
unsplash.com.

На «Авито» есть 40 нужных нам объявлений. Согласно им, средняя цена парковочного места в Барнауле – 6 тыс. рублей.

В основном места предлагают в новых ЖК в центре города, либо в «Лапландии» в Индустриальном.

Как правило, все предложения предусматривают размещение в подземном паркинге, где есть охрана, видеонаблюдение, пожарная сигнализация, автоматические ворота и уборка.

Для неэкономных

Самые дорогие машиноместа в Барнауле сейчас сдают в ЖК «Две эпохи» и в ЖК «Ютссон», на пр. Комсомольский, 122В и на ул. Пролетарская, д.151 соответственно. На площади 16-17 кв. м можно припарковать машину за 12 тыс. рублей в месяц.

На ту же сумму разрешают оставить машину на 15 квадратах в элитном ЖК «Домъ 80» на ул. Пролетарской, 80.

В том же ЖК владелец места площадью 30 кв. м предлагает акцию: платить за парковку одного автомобиля 8 тыс. рублей в месяц, двух – 12 тыс. рублей.

Подземная парковка
Подземная парковка
avito.ru

Кроме того, в этом же доме сдают 14 кв. м за 5 тыс. рублей. Арендатор дополнительно должен оплачивать коммунальные расходы и внести залог за брелок 2 тыс. рублей.

Вместе с парковочными местами сдают и кладовки. Например, в ЖК «Солар» на ул. Песчаная, 171 предлагают снять место в паркинге в 16 кв. м за 8 тыс. рублей и кладовую за 3 тыс. рублей.

В ЖК «Лапландия» мы обнаружили ворох предложений. Занять машиноместо на длительный срок здесь предлагают и за 10 тыс. рублей, и за 7 тыс., и за 6 тыс.

ЖК «Лапландия» – яркий жилой комплекс с с современной детской площадкой для игр.
ЖК «Лапландия» – яркий жилой комплекс с с современной детской площадкой для игр.
Фото: Анна Зайкова.

Средний сегмент

Оборудованное место парковки для электромобиля сдают на первом уровне паркинга на ул. Партизанской, 105. Две промышленные и одна евро-розетка мощностью - 11 кВт и напряжением - 380 В. На площади 18 кв. м найдется также пространство для хранения шин. Все это за 7,5 тыс. и 100% залог.

Арендодатель отметил, что уровнем ниже у него есть и обычные парковочные места.

За 7 тыс. рублей есть два варианта в 16 кв. м в ЖК «Солар». Коммунальные платежи обойдутся в 1 тыс. рублей за месяц – их нужно оплачивать отдельно. Также в доме сдают кладовку площадью 4 кв. м за 3 тыс. рублей.

6 тыс. рублей в месяц стоят 20 кв. м в ЖК «Плаза» на ул. Никитина, 107. За ту же сумму – 18 кв. м в паркинге дома на ул. Крупской, 86, прямо напротив кинотеатра «Премьера», здесь есть место для хранения шин.

Подземная парковка.
Подземная парковка.
СС0

Бюджетные варианты

16 кв. м на Северном Власихинском проезде, 92 и 17 кв. м в ЖК «Димитровские горки» в пер. Ядринцева, 95 сдают за 5 тыс. рублей в месяц.

«Если вы ищете удобное парковочное место вашего автомобиля, то вы попали по адресу», - пишет владелец 18 кв. м на ул. Сухэ-Батора, 33а. Он также сдает площади за 5 тыс. рублей, а с мая – за 4 тыс.

Самые бюджетные предложения мы нашли в Ленинском и Индустриальном районе. Так за машиноместо в 12 кв. м на ул. Гущина, 173д просят 3,5 тыс. рублей. За 18 кв. м на Северном Власихинском проезде, 66а – и вовсе 3 тыс. рублей.

Как зарабатывают на автоквадратах

Как отмечают эксперты в сфере недвижимости, отбить арендой стоимость парковочного места и заработать на сдаче вряд ли получится. Зато люди стремятся сделать это на перепродаже – с каждым годом и без того золотые подземные метры дорожают.

Другое дело, что не всем удается это сделать. Так на популярном сайте с августа 2023 года висит объявление о продаже 30 кв. м в паркинге ЖК «Собрание». На тот момент самое «дорогое» предложение.

Сейчас рекорд побило другое объявление. В нем продают место, которое по площади сопоставимо с квартирой. 41 кв. м отдают за 3,6 млн рублей.

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